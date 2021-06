Docentes no quieren clases presenciales hasta que sean vacunados

Compartir esta noticia:











Desde Docentes en Lucha manifestaron que se continúe con la modalidad virtual de clases en el marco de la alerta epidemiológica por la pandemia y hasta tanto no se vacune a todo el personal, docente y no docente, afectado a la presencialidad

Además, coinciden “con lo planteado desde UTELPa, y consideramos necesario acompañar esta exigencia con medidas concretas en caso de no haber una respuesta favorable de parte del gobierno provincial”.









Desde la agrupación Docentes en Lucha destacan que “Son muchas y diversas las formas en que se puede presentar la información de manera intencionada. Sobre el tema vacunación desde el gobierno se difunde la noticia de que ‘ya fueron vacunados más de la mitad de los docentes anotados’, cuando en realidad la cifra que debería darse a conocer debería ser sobre cuantos y cuantas docentes recibieron las dos dosis de alguna vacuna, eso significaría estar vacunados realmente, y sin duda es un número mucho menor a los presentados”.

Indican que “La promesa del gobierno provincial fue que en febrero de este año toda la docencia iba a estar vacunada para así iniciar las clases presenciales sin correr riesgos. La realidad fue que comenzamos las clases de manera presencial con un porcentaje insignificante de docentes vacunados, poniendo en riesgo no solo nuestra salud sino también la de nuestros estudiantes y sus familias”.

“En este marco de todavía altos números de contagios diarios nos preocupa además que el índice de positividad diario no baja del 25% (casos positivos sobre total de testeos), mientras especialistas recomiendan que ese índice no supere el 10%. Esto indica que se está testeando todavía muy poco, y que los números de contagios diarios no representan la realidad de manera fehaciente”.

Precisan que como trabajadores y trabajadoras de la educación: “vemos con mucha preocupación la campaña mediática que desde el gobierno se lleva adelante buscando desprestigiar el rol docente. Se anuncian resultados de estudios que nadie conoce en profundidad, hablando sobre la labor docente y las condiciones de contagios sin dar detalle alguno, sin hacer públicos de manera completa esos estudios”.

“Exigimos al gobierno provincial que haga públicos detalladamente esos estudios, mostrando su forma de trabajo, las variables estudiadas, etc. Por ejemplo, nos genera muchas dudas un estudio que, a solo 20 días de suspendidas las clases presenciales, puede asegurar que “el personal docente y no docente se contagió más durante la suspensión que cuando iban al edificio escuela”.

Los Docentes en lucha afirman que “El ejecutivo provincial mantuvo caprichosamente la presencialidad cuando La Pampa era la provincia con más casos positivos diarios en proporción del país, negando lo demostrado por el CONICET respecto a que las clases presenciales generaban un aumento de contagios, llegando así a un récord de contagios diarios que superó los 900 casos. No podemos permitir que de la misma manera decidan volver a la presencialidad, sin haber vacunado a todo el personal docente y no docente, poniendo nuevamente en riesgo a toda la comunidad educativa”.

“No es para nada menor el dato de que los casos positivos diarios comenzaron a disminuir aproximadamente 10 días después de suspender las clases presenciales, nuestra exigencia al respecto fue acertada”.

Finalmente expresaron que “volvemos a plantear nuestra exigencia de que es el Estado quien debe garantizar dispositivos y conexión a internet gratuita a docentes y estudiantes, algo que no se ha garantizado en más de un año ya de pandemia. Sin esto, se está violando el derecho de nuestros estudiantes a tener acceso a una educación de calidad”.

