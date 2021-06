Joven de Rancul denunciado por falsear datos para la vacunación: “Es demasiado lo que hicieron”

Compartir esta noticia:











El Secretario de Desarrollo Social de Rancul, Martín Camon, aseguró que su hijo demostró que “el sistema de inscripción para la vacunación” es vulnerable. “Cometió un error al poner obesidad, pero él no se vacunó, lo que hizo fue una crítica al sistema”.









El fin de semana el Gobierno de La Pampa denunció a Nicolás Camon Cena, encargado del manejo de las redes sociales de la Municipalidad y el Concejo Deliberante de Rancul, por falsear los datos para su vacunación.

Ante eso, el funcionario del gobierno de Cambiemos La Pampa en Rancul , Martín Camón, explicó que “él cometió un error cuando pone obesidad, pero él no lo hace para vacunarse ni sacar ventaja” y agregó que “cuando le llega la semana pasada el turno, se comunica con Roxana Sueldo del Hospital y le manifiesta que no quiere vacunarse, que le tiene que llegar a otra persona”.

“Luego hace un posteo en el Facebook donde pone una crítica sobre el sistema de inscripción que no está bien, que mucha gente ha mentido, en muchos lados ha pasado, y nada más que eso”, afirmó al periodista Daniel Lucchelli.

“Él lo hizo para criticar el sistema, pero lo usaron cómo que hizo algo incorrecto. Estamos de acuerdo que lo hizo en la inscripción, pero él no se vacuna, aprovecha eso que pasó para decir que le corresponde a otro, a la policía, a bomberos, a otros. Pero se ve que molestó, considero que es un pibe, que no lo pueden ensuciar como lo ensuciaron”, señaló.

“Él trabaja en la página del municipio y del Concejo, entonces, hablando a lo criollo, esto es una maniobra política. Estamos mal porque creemos que no se merecía este escrache, así como si fuera un delincuente. Cometió ese error, pero no lo hizo para sacar ventaja, muestra una crítica al sistema en el que se tienen muchas formas de engañarlo”, añadió.

“Nosotros no somos antivacuna, mi hija se vacunó porque tiene obesidad, yo mismo me vacuné. Estamos todos mal, mi hijo es un chico honrado, todo el mundo lo quiere. Él no está en contra de la provincia ni de la vacunación. Es demasiado, me parece que es demasiado lo que hicieron”, finalizó.

