Se atrasa el pago de salarios y la UTA advierte por un paro del transporte interurbano provincial

El subsidio nacional ya fue girado y hace 15 días que el gobierno provincial no lo paga a las empresas. La Unión Tranviaria Automotor de La Pampa advirtió que podría haber un paro del transporte interurbano de la provincia en las próximas horas.









José Álvarez, secretario adjunto de UTA La Pampa, expresó «hay posibilidades de un paro del transporte interurbano provincial» por el atraso en el pago de los salarios.

El dirigente confirmó que el subsidio para las empresas «está hace 15 días pero no lo giraron». “Nuestro sueldo no está supeditado a un subsidio. Pero ya estar 15 días y que no salga. La gente necesita comer”, dijo Álvarez

El subsidio en cuestión es el de abril y son 5.250.000 de pesos que las empresas reclaman no cobraron.

-¿Por qué no lo pagaron?

-Porque siempre falta una firma. Es una burocracia total. Además, nosotros sabemos que en el resto de las provincias se pagó la segunda cuota de mayo y acá todavía no se pagó lo de abril. Ahora hay que esperar a que manden las rendiciones para que recién habiliten lo de mayo. Ya estamos en junio. Se juntan los 3 subsidios. No puede ser así.

Juan Pablo Capellán, propietario de Autotransporte General Pico, quien tiene la concesión de las líneas General Pico – La Maruja y General Pico – Rancul, dijo a Plan B que “estamos atrasados con los salarios de mayo» y alertó que “la forma de mantenernos de pie es cobrando el subsidio. Las líneas son estatales, nosotros somos concesionarios. Si esa plata no está no podemos seguir prestando servicio».

Capellán reprochó que «hemos intentado hablar por todos los medios pero siempre nos dicen que no, que falta la firma del ministro y así» y consideró que «no nos dan importancia». «Para mi esto es una negligencia», sostuvo.

“El AMBA recibe el 90% del subsidios y el 10 % restante para el resto del país. Nosotros decimos que esto tiene que cambiar por que así no se puede seguir», manifestó.

