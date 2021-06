Estalló la interna del PRO: Para Bullrich “no ayuda que Vidal compita en CABA”

Compartir esta noticia:











La interna del PRO estalló en las últimas horas luego de que la presidenta del partido, Patricia Bullirch saliera a cancelar una posible candidatura de María Eugenia Vidal en la Ciudad y Jorge Macri hiciera lo propio con Diego Santilli en la provincia.









El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, había anticipado que quería que el PRO se prestara a una gran PASO opositora en la provincia para resolver la interna entre el intendente de Vicente López, Jorge Macri, el vicejefe de gobierno porteño y Emilio Monzó.

La respuesta no tardó en llegar por Jorge Macri, que resiste el desembarco de Santilli en provincia y quiere hacer valer su condición de presidente del PRO bonaerense para erigirse como el candidato natural en la provincia.

«Diego Santilli no tiene domicilio en la provincia», disparó el intendente en diálogo con A24. «No sé porque naturalizamos esta idea de Larreta, que a esta altura me suena a un capricho, de querer cruzar candidatos», dijo Macri en la primera crítica pública directa al jefe de gobierno, el principal promotor de la candidatura de su vicejefe.

«Las decisiones de quien es candidato en cada distrito las decide el distrito, no se ponen de otro lugar. Si yo dijera que quiero ser candidato en la Ciudad de Buenos Aires ¿Qué dirían ustedes?», enfatizó el intendente.

«No le tengo miedo a las PASO pero esto de cruzar candidatos no ayuda a los acuerdos», explicó y lanzó un dardo a la gestión de Santilli, que además es el encargado de la Seguridad en territorio proteño y dijo que hay problemas de inseguridad en el sur de la Ciudad.

Del mismo modo, Patricia Bullrich salió a marcarle la cancha a Vidal y rechazó su posible candidatura porteña. «Es natural que quien fuera gobernadora de la provincia de Buenos Aires, compita allí. Mudarse de distrito y generar un movimiento que tiene que ver más con el 2023 que con el presente, no ayuda a lo que nosotros necesitamos», dijo en diálogo con radio La Red.

La exministra de Seguridad fue más allá al cuestionar que «hace un año que estamos discutiendo si Vidal va a ser candidata o no, a esta altura no quiero seguir con ese debate. No ayuda a Juntos por el Cambio. Ella tendrá su decisión, pero nosotros tenemos que avanzar”, remarcó.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios