3J: “Vivas, libres, con derechos y desendeudadas nos queremos”

Compartir esta noticia:











A 6 años del primer Ni Una Menos, movimientos sociales, organizaciones feministas y gremios, emitieron un documento que donde analizaron los avances y desafíos pendientes para frenar los femicidios.

El documento consigna lo siguiente:

“Ante la crisis profundizada por la pandemia mundial, frente a una feroz disputa geopolítica por cómo enfrentarla, las Mujeres y Disidencias, sostenemos en las casas, las calles y en cada territorio la resistencia, la salud y la vida. Después de conquistar el derecho al aborto, seguimos confrontando el poder patriarcal porque afirmamos que este movimiento es antineoliberal, antirracista, anticolonial y antifascista. Nos sororizamos con las luchas de Latinoamérica y el mundo: con la resistencia de los pueblos de Colombia y Palestina y el triunfo constituyente en Chile. Seguimos diciendo ¡Ni una menos! ¡Vivas, libres, con derechos y desendeudadas nos queremos!, porque sabemos que las violencias por razones de géneros expresan violencias estructurales. Por eso, exigimos:

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

* BASTA DE FEMICIDIOS, TRAVESTICIDIOS, Y TRANSFEMICIDIOS! REFORMA JUDICIAL JUSTICIA FEMINISTA. -Logramos el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad a nivel nacional y en las provincias de Buenos Aires y Santa Fé y que estos Ministerios se repliquen en todo el país. Exigimos presupuesto real y acorde a las necesidades de cada mujer, a las disidencias y sus hijos e hijas, con políticas integrales desde todas las áreas de gestión y decisión. -Paridad y equidad en todos los Poderes del estado e implementación efectiva de la Ley Micaela, creación de Multifueros en todos los poderes judiciales del país. -Efectivizacion de la ley 27.210 que prevee un cuerpo de abogados específico para casos de Violencia de Género.-Más presupuesto para combatir la violencia machista. -Ley de emergencia en violencia de género. -Creación de áreas de género en todos los municipios del país y de equipos de abordaje integral de todas las formas de violencia para la efectiva implementación de las políticas. -Cumplimiento de la Ley ESI en todo el país, sin obstrucción eclesial. Llamamos a profundizar el trabajo al interior de nuestras organizaciones sociales para que la educación sexual no sea con una mirada machista, patriarcal ni sexista. -Exigimos políticas públicas concretas de salida laboral, de vivienda, educación y capacitación para personas en situación de prostitución y a las sobrevivientes de la explotación sexual.- Exigimos igualdad de oportunidades.-Desmantelamiento de las redes de trata. Basta de complicidad judicial y policial. -Basta de violencias contra las infancias. Pedimos la no prescripción de delitos de abusos sexuales en la infancia y adolescencia. -¡Exigimos la aparición con vida de todas las desaparecidas en democracia! ¡Justicia y condenas efectivas en cárcel común a todos los femicidas!

🔈Mañana se viene #Cartelazo 3J, descargá las consignas de nuestra bio, imprimilas, colgalas en tu puerta ventana o por tu barrio, subilas y etiquetanos📢 #NIUNAMENOS pic.twitter.com/HrveQfHm5b — #VivasNosQueremos (@ColectivoNUM) June 2, 2021

* MÁS SALARIOS, SUBSIDIOS Y VACUNAS PARA LAS TRABAJADORAS SOCIOCOMUNITARIAS, PROMOTORAS DE GÉNERO Y TODES LES TRABAJADORES ESENCIALES. –Paritarias libres y aumento de salarios y subsidios por encima de la inflación en todos los sectores. -Aumento salarial para las trabajadoras esenciales. -Aumento de las asistencias económicas y aplicación de políticas públicas para las personas con discapacidad. -Licencias por nacimiento igualitario materno-paterno. -Por una ley integral de cuidados. -No hay Ni Una Menos sin discutir y distribuir la riqueza: que los grupos concentrados aporten para la salida de la crisis sanitaria y económica. -Exigimos que en la provincia de la pampa, se destine presupuesto para paliar las consecuencias de la pandemia y para los espacios sociocomunitarios. -Repudiamos la presencialidad forzada a las y los trabajadores de la educación. Repudiamos los descuentos de presentismo a las y los trabajadores aislados o infectados por covid-19.-Conectividad, dispositivos y virtualidad para no enfermar y para continuar estudiando y enseñando de forma segura. -Reconocimiento de las enfermeras como actividad profesional en todo el país.

* CUMPLIMIENTO CABAL DE LA LEY DE INCLUSIÓN LABORAL TRAVESTI TRANS -¿Dónde está Tehuel? Aparición con vida YA! -Reparación histórica para la población travesti trans.

* BASTA DE VIOLENCIA ECONÓMICA DE LAS CORPORACIONES: NO HAY SOBERANÍA DE LOS CUERPOS SIN SOBERANÍA ALIMENTARIA Y SANITARIA -Basta de chantaje de los grupos monopólicos. Control real de los precios y suba de retenciones. Estatización de la Vía fluvial del Paraná-Paraguay con consulta y control popular-territorial. -¡Queremos soberanía alimentaria! Ley de acceso a la tierra para la producción agroecológica. -Basta de chantaje de las corporaciones inmobiliarias: regulación de los precios de alquileres. Control y aplicación efectiva de la ley de alquileres. Basta de desalojos y urbanizaciones con deuda. ¡Ni una Menos sin vivienda! -Aprobación de la Ley de Tierra, Techo y Trabajo para todas. -Repudio a las topadoras de los terratenientes que expulsan a las campesinas y originarias de sus tierras y a los jueces que pretenden condenan a nuestras compañeras y hermanas por luchar. Repudiamos la triple opresión que sufren nuestras hermanas originarias de los diferentes pueblos y naciones preexistentes, que siguen luchando en la recuperación de la tierra, territorio e identidad, contra los femicidios, violaciones y la discriminación.- Queremos conectividad en los barrios. Aplicación del DNU 690/2020, que declaró servicio público a las telecomunicaciones. – Suspensión del pago e Investigación de la deuda externa ilegítima y fraudulenta. -Vacunas para todas y todos: ¡Queremos la liberación de las patentes! -¡Reforma tributaria! La deuda es con nosotras. ¡Vivas, libres y desendeudadas nos queremos! -Basta de incendios intencionales en los distintos territorios del país. -Basta de incendios en nuestros humedales, #LeyDeHumedalesya! -Decimos NO a la megaminería y a los negocios extractivistas. ¡Basta de terricidio!

* EFECTIVA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY DE INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA LEGAL DEL EMBARAZO Y DE LA LEY DE PARTO RESPETADO -Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. -Exigimos la reglamentación urgente por parte del Ejecutivo de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo para su implementación. -Repudiamos la obstrucción de las Iglesias a la ley IVE. ¡Saquen sus rosarios de nuestros ovarios! – NO a la criminalización de las mujeres que deciden sobre sus cuerpos. ¡Ni una presa más! -Cumplimiento efectivo de la ley de parto respetado. Basta de violencia obstétrica: por nuestro derecho a decidir cómo, dónde y con quién parir. Porque no tengamos que salir a reclamar por Ni una mujer Menos Nunca más!!”

Adhieren:

• ATE La Pampa, CCC La Pampa, CTA Autónoma La Pampa; Campaña por la Emergencia en Violencia contra las Mujeres L.P; Libres Mariposas L.P.; Guapabanda Gral. Pico L.P.; Foro Pampeano por el Aborto Seguro, Legal y Gratuito; JCR-PCR L.P.; Mujeres de Vanguardia L.P.; FTV Miles L.P.; Mesa Transversal de Géneros Territorios en Desarrollo L.P., Colectiva Feminista Abolicionista Todas Somos Andrea; Desayunador Villa Germinal L.P.; Mov. Popular Pampeano de Derechos Humanos L.P.; Lenny Caseres – Periodista, Feminista, Abolicionista; Diario Digital Femenino L.P.; Colectiva Ley Ciudadana L.P.; Foro Pampeano por los Derechos de la Niñez y la Adolescencia; Asamblea del Barrio Almafuerte Sta. Rosa L.P.; RED-PAR La Pampa; IIEG – Instituto Interdisciplinario de Estados de Genero, AMADH – Asociación de Mujeres Argentinas por los Derechos Humanos Sobrevivientes del Sistema Prostituyente y la Violencia Machista; Corriente de Estatales Rene Salamanca en la CCC – L.P. Mujeres por la Solidaridad L.P.; Colectiva Juntxs y Diversxs L.P.; Grupo de Docentes de ESI del Colegio Santa María de las Pampas. Convocatoria Abolicionista Federal L.P ; APEL L.P.; ADU L.P.; Femistas Trabajando L.P.; ONG Desafíos y Compromisos L.P. ; UTELPA La.P.; CTA de Lxs Trabajadores L.P.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios