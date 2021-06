Marín sobre la amenaza de bomba: “hay jodidos y boludos de un lado y del otro”

Compartir esta noticia:











El exgobernador Rubén Marín calificó como algo “inédito” la colocación de una caja “simulando que fue una bomba” y pidió a la sociedad y el Gobierno “dialogar más”.

Rubén Marín evitó definir si la persona que ayer realizó la amenaza de bomba en Casa de Gobierno era de derecha o de izquierda, pero aseguró “hay jodidos y boludos de un lado y del otro”.









“En La Pampa tenemos límites que no lo pasamos, así que lamento y entiendo la preocupación que puede haber tendió los compañeros del Centro Cívico. Esperemos que cuanto antes pueda resolverse y llevemos tranquilidad a toda la sociedad pampeana”, destacó el cuatro veces gobernador de la Provincia.

“Es cierto que estamos pasando una situación inédita y cuando hay una situación como esta, se precisa una gran disposición de la sociedad. El gobierno ha hecho y está haciendo el esfuerzo de ver cómo atiende las necesidades de los pampeanos”, destacó en diálogo con el periodista Daniel Lucchelli.

Pero agregó que “la sociedad debe ubicarse un poco en esta situación que no ha provocado el gobierno”

Sobre las recientes manifestaciones opositoras dijo que “el hecho de ir a la residencia, es una actitud… en fin creo que está el gobierno, los ministros para llamarlos y hacer los planteos para aliviar la situación. En La Pampa nunca fue dificultoso hablar con los funcionarios”.

“La gente que trabaja se encuentra con unas limitaciones que afecta por sobre manera, pero no creo que esta sea la forma de manifestarse. Actos de esa naturaleza no son lo mejor. No quiero hacer una apreciación, esto es una irresponsabilidad total, que me impide calificarlo políticamente, es un hecho irracional”, aseguró.

“No sé si tiene una connotación estrictamente política, si lo haces políticamente, lo que haces es perder consenso. Será un día más o menos, pero se sabrá quien fue, La solución hay que encontrarla dentro de la política, no sé si es de derecha o de izquierda, hay jodidos y boludos de un lado y del otro”, resaltó.

“Vos leés en los diarios, ves la edad de los que fallecen, este impacto nos pone a todos de mal humor y creo que es el momento de tener más paciencia, de ver la forma de hablar y balancear de la mejor manera, y no lo tenés que hacer poniendo una caja simulando una bomba, o yendo a la residencia”, indicó.

En relación a la actitud de la política recomendó “tomarlo con una sensibilidad muy especial, hablar con los sectores, escucharlos y ver cómo ordenar la economía y la sociedad. Se necesita una conexión permanente con la sociedad y todos los sectores. Porque buscar excusas, tenemos 20, pero hay que ver con el Gobierno cuál es la mejor manera de pasar esta situación. Nada da derecho a ver cómo le pongo una bomba al gobierno”, finalizó.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios