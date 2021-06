Identidad Peronista repudió “la violencia de las minorías destituyentes”

Compartir esta noticia:











En un comunicado de Identidad Peronista repudiaron la amenaza de bomba que se vivió ayer en la Casa de Gobierno: “no podemos permitir que se legitimen las minorías violentas”.

Este lunes se ordenó la evacuación de la Casa de Gobierno poco después de las 12:30 horas. Hallaron una caja sospechosa y se ordenó la evacuación inmediata de todo el personal y de los funcionarios del Gobierno Pampeano que encabeza Sergio Ziliotto. Finalmente fue una falsa alarma.









Frente a esta situación, desde Identidad Peronista expresaron textualmente lo siguiente:

Como sociedad, no podemos permitir que se legitimen las minorías violentas. Resultan escalofriantes las remembranzas de tiempos en los que las armas le permitieron a la idiocia conducir los destinos de nuestra nación. La opinión se vierte en las urnas. La libertad se defiende en las urnas. Y la construcción de las políticas públicas se funda en las urnas. Desde Identidad Peronista no conocemos otro camino y, por sobre todo, repudiamos cualquier forma que represente la vulneración del orden institucional avalado por la democracia.

En Bahía Blanca, estallaron un local partidario imponiendo un mensaje mafioso, que debemos evitar que se replique fortaleciéndonos en la unidad. La violencia siempre es derrota. Y no vamos a dejarnos derrotar por un puñado de imbéciles que no tienen más talento que el escándalo y el desprecio por la vida en nombre de espacios que no representan a nadie. No vamos a permitir que se abra ninguna puerta de desestabilización que soslaye la legitimidad del estado de derecho. Son minorías violentas destituyentes que intentan visibilizarse a costa del momento de profundo dolor que atraviesa a toda la comunidad, nada puede ser más miserable que eso. Quienes trabajamos la política desde el territorio, quienes conocemos cada barrio, cada localidad pampeana, sabemos de la sensibilidad solidaria de nuestras sociedades.

Hace unos pocos días, en un acto de vandalismo, irrespetando los procesos formales de accesibilidad y autoproclámandose portadores de la voz de nadie, irrumpieron en una conferencia de prensa del gobernador con total impertinencia; y así, cada vez más cobardes, dejaron ayer en el Centro Cívico una caja con amenaza de bomba, amparados en el anonimato que son capaces de obtener usando las medidas de protección, que insisten a despreciar, y que nos cuidan para evitar los contagios.

Queremos compartir, con cada miembro de la sociedad de nuestra provincia, la misión de poner freno a estos avasallamientos; sabiendo que el respaldo solidario que necesitamos para salir de esta crisis está en la decisión de cada una de las personas que, a diario, respetamos el camino institucional que definen las autoridades democráticamente electas, y con legítimo mandato para conducir este proceso.

