La intendenta de Castex tiene coronavirus

La jefa comunal de Eduardo Castex, Mónica Curutchet, comunicó que dio positivo de coronavirus. Hace tres días se había aislado por ser contacto estrecho.

Este sábado a la noche la intendenta de Castex informó que “Así como hace tres días les conté que debía aislarme por ser contacto estrecho, me toca comunicar que en el día de ayer me hisope por sentir síntomas, y si bien el test rápido dio negativo, el PCR que me comunicaron hoy dio positivo”.









Destacó que “Como se sabe me encontraba aislada preventivamente y comienzo con el tratamiento indicado por el Hospital local. Con mis hijos nos encontramos bien”.

Agradeció a “todos los que se han comunicado estos días, para hacerme llegar sus buenos deseos. Continuamos respetando los protocolos. Les pido por favor, sigamos cuidándonos entre todos”.

