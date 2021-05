Demoran a dirigentes radicales por violar las restricciones sanitarias

Compartir esta noticia:











La Policía de La Pampa intervino el viernes a las 2:15 de la madrugada en un encuentro no permitido en el centro santarroseño. Identificaron a un expresidente de la Juventud Radical y a un ex Director del gobierno de Leandro Altolaguirre.









La fiesta se realizaba en un local gastronómico de la calle General Pico al 600 cuando la policía, alertada por los vecinos de la zona, se presentó en el lugar para labrar la infracción al artículo 205 del Código Penal Argentino por no respetar medidas sanitarias con el fin de evitar la propagación del coronavirus.

Fueron identificados Ignacio Ustarroz , exresidente de la Juventud Radical y exdirector de Ambiente de Santa Rosa durante la intendencia de Leandro Altolaguirre, y el castense Sebastián Soncini, expresidente de la JR. También demoraron a otro varón y a un mujer, todos mayores de edad. La fiesta se realizaba en un comercio que es propiedad de uno de los identificados.

Según fuentes policiales los jóvenes, entre los que se encontraban otros adherentes al radicalismo, no colaboraron con el operativo e intentaron no dar sus datos personales. Uno de ellos fue demorado por «resistencia a la autoridad», señalaron los uniformados.

Durante el procedimiento fueron demoradas cuatro personas, que arrojaron altos niveles de alcohol en sangre: uno dio 1 gramo de alcohol por litro de sangre, otro 0,82 y la mujer no “pudo terminar de hacer el examen”, indicaron.

Para la justicia, el que no haga el test de alcoholemia, por negativa o por imposibilidad, significa que hubiera dado positivo.

Secuestraron tres teléfonos, elementos probatorios para la causa judicial y un automóvil marca Peugeot color gris. Los cuatro personas fueron trasladadas a la Seccional Tercera, donde se los notificó de la causa, y fueron puestos en libertad.

Fuimos alertados por vecinos del lugar», confió uno de los uniformados. “Es la segunda vez en un mes que tenemos que ir y que se labra un acta de infracción al 205 en ese local”, añadió.

Descargo

Sebastián Soncini, uno de los jóvenes demorados el viernes a la madrugada, hizo un descargo en su red social. Niega tener participación partidaria, aunque se sabe que es dirigente gremial universitario. En el descargo señaló.

Habitualmente no utilizo mis redes para defenderme, porque no tengo la necesidad de hacerlo, pero hoy ante una publicación maliciosa de un medio local me siento en la obligación de hacer varias aclaraciones:

• No participé de ninguna fiesta clandestina el pasado jueves, no obstante ello reconozco que si compartí una cena (canelones de acelga) después de la jornada laboral, sin música fuerte ni ruidos molestos con el equipo con el cual comparto mi trabajo de miércoles a domingos, con motivo de la despedida de uno de sus integrantes. Es cierto que la cena se prolongó fuera del horario permitido, y lo reconozco, pero eso no lo convierte en fiesta clandestina.

• Es verdad que fuimos demorados y nos labraron el acta correspondiente, cumplido ese trámite fuimos puestos en libertad, quedando solo pendiente la devolución de mi teléfono móvil. ACLARO que en ningún momento hubo resistencia ni agresiones de ningún tipo hacia los efectivos policiales como se acusa en la publicación.

• Otra de las mentiras difamatorias que se vierten es sobre los niveles “alarmantes” de alcohol en sangre, lo desmiento categóricamente, puesto que eso no es lo que arrojó el test de alcoholemia practicado en sede policial.

• Mi pertenencia política no tiene nada que ver con mis conductas particulares, puesto que desde hace más de dos años me encuentro retirado de todo tipo de participación política partidaria, por lo que claramente suena a una burda operación.

Este descargo público solo encuentra fundamento en la necesidad de que mis seres queridos y las personas con las que desarrollo mi actividad laboral conozcan la verdad sobre lo ocurrido. Del comportamiento policial y de las difamaciones publicadas se ocupará la justicia y no es mi intención ahondar demasiado en el tema en esta oportunidad.

Los saludo a todos y aclaro que esta será la única aclaración y/o comentario que haga respecto de este tema.|

Foto: a modo de ilustración

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios