Concejal del FreJuPa asegura que “perdieron el escrúpulo” y “ya no les basta repetir ‘dos PBI’”

El presidente de la bancada oficialista en Santa Rosa cuestionó la actitud individualista de quienes marcharon sin respetar las medidas sanitarias y bajo argumentos edulcorados con la palabra libertad “se los conoce por la hilacha cuando recrean coreografiás porque ya no les basta repetir … ‘Dos PBI’”.









José Carlos Depetris hizo una dura crítica con altura política y literaria a quienes marcharon el 25 de mayo para reclamar libertad para trabajar (y por qué no, contagiar) en el peor momento de la segunda ola de coronavirus.

“La preocupación por superar esta pandemia sirviendo a la vida, se ve confrontada violentamente con una escalada irracional de mensajes y acciones permanentes que horadan los intentos y desvelos por cuidarla. Imponer el falso conflicto entre libertades individuales y medidas sanitarias por parte de los que sabotean los esfuerzos denodados de un gobierno que ha buscado el diálogo y la acción responsable con el auxilio de la ciencia, es una actitud cavernícola de los que, en ese camino tortuoso perdieron uno a uno, cada escrúpulo. Nadie los convencerá de nada”, señaló.

“Plenos de Oscurantismo, en vez de ir por las certezas barajadas y construidas de apuro por la ciencia médica, pretenden darlas por tierra. Y están dispuestos a todo. Vaya si lo están. Tanto que en nuestro día de la Patria, también pasearon su desvergüenza por nuestra ciudad haciendo lo posible para que aumente el dolor. Patéticos y brutales en su egoísmo; primarios en su necedad. Sin tomar en cuenta que la Patria es un sentimiento que hermana y también la expresión de cada argentino sufriente por el Covid. Simplemente porque la Patria es el otre”, agregó.

“Claro que fueron solo un puñado los marchantes bajo el sol de mayo. Es cierto. Hicieron de claque a los que dicen lo que no piensan y a los otros –más aceptaros- que hacen lo que no dicen. Ambos en concubinato por conveniencias. Por esto es inevitable no señalar ciertas porfiás con el Goliat que compra a los comprables y convence a otros de que la mentira es verdad”, describió.

“Y no salen de la nada. Si no de una línea política e ideológica histórica que produjo las desgracias más hondas en el pasado reciente. Y es una prédica que precisa de aliados estratégicos. Allá, en la metrópoli, pero también acá, en el pago chico. Donde también buscan crear microclimas que parten de falacias y que desesperan porque dejaron marcas de dedos en todas partes. Y por eso buscan manchar con sofismos e irrevocablemente una manera de pensar este país, esta provincia, esta ciudad”, indicó.

“Esos mismos que asistían con total indiferencia al desmantelamiento educativo, científico, sanitario. Esos mismos que miraron con indiferencia cómo desaparecían 45.000 millones de dólares que obtuvieron del FMI. Pero hay elocuentes silencios; mutis por el foro y salidas por la tangente, que no, que no son otra cosa que la rúbrica del doble discurso. Y así se los conoce por la hilacha cuando recrean coreografiás porque ya no les basta repetir … ‘Dos PBI’”, finalizó.

