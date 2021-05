“Está es una guerra… todas y todos los trabajadores de salud peleamos juntos”

Compartir esta noticia:











El delegado de Laboratorio del Hospital Lucio Molas, Marcelo Morales, destacó el trabajo de todos los trabajadores de salud, más allá de médicos y enfermeros, que no reciben el mismo reconocimiento que los profesionales.









“Hace mucho tiempo solo se viene escuchando el esfuerzo que hacen médicos y enfermeros frente a la pandemia, y sí, es verdad, la situación es complicada y desde las terapias intensivas se redoblan los esfuerzos y se pelea desde adentro con todo el recurso humano que se tiene, exhaustos, con pocas horas de sueño, sin vacaciones, con compañeras y compañeros contagiados o recuperándose del contagio, en situaciones extremas, y viendo como el sistema se colapsa, pero no son los únicos”, señaló.

“El sistema de salud está compuesto también por compañeros y compañeras, servicios generales y art. 6tos, quienes cumplen diversidad de actividades dentro de todos los hospitales y centros de salud de la provincia”, contó.

“Cumplen funciones como la de preventores que son quienes te hacen preguntas por posibles síntomas (triage) los primeros que tiene contacto con los pacientes, los primeros que se exponen frente a frente con el virus. Las y los administrativos quienes también son contactos directos de todas y todos los pacientes en todos los servicios, choferes de ambulancia compañeros que cada vez que hay urgencias hacen todos los traslados sean por COVID o no estando en contacto permanente y peleando codo a codo con médicos y enfermeros dentro de una ambulancia para salvar una vida”, aclaró.

“Así como carpinteros, electricistas, compañeros de cloacas, y con diversas ocupaciones quienes en un día montan una terapia intensiva para que puedan internar más pacientes, compañeros que en muchos casos cumplen más de una función, como la del traslado de cada muestra positiva de COVID por toda la provincia, corriendo un riesgo igual o mayor que un médico o un enfermero”, enumeró.

“Pero no hemos escuchado reconocimientos para ellos y ellas, las ramas más postergadas de Salud siempre, las más discriminadas, las más ninguneadas, para los que desde el gobierno no se prevé un presupuesto, para quienes no hay nuevos ingresos, para quienes tienen que subordinarse a un sistema que los usa, pero los excluye, compañeras y compañeros que trabajan en silencio y cumplen sus funciones a la perfección, a los cuales no se les reconoce el esfuerzo, quienes tampoco tuvieron vacaciones, quienes también están exhaustos, con pocas horas de sueño y con compañeras y compañeros contagiados viviendo con la incertidumbre de no saber si mañana se contagiarán, si cobraran, (porque en el mejor de los casos cobran a los cuatro meses), o si el gobierno y el ministerio les renovaran sus contratos o quedaran en la calle”, lamentó.

“Por eso a través de este escrito quiero reconocer y felicitar la tarea que están cumpliendo y llevando adelante en medio de una pandemia mundial a Servicios Generales y Artículos 6tos (reemplazos), quienes también ponen su vida a disposición del pueblo para colaborar desde su lugar a este Sistema de Salud que no los reconoce”, dijo.

“Y como me dijo un compañero del Molas hace una semana, ‘Está es una guerra… todas y todos los trabajadores de salud peleamos juntos’. La lucha continua compañeras y compañeros, los abrazo fuerte y los invito a no claudicar hasta que la dignidad se haga costumbre y sean todos y todas reconocidas como lo merecen”, cerró Marcelo Morales, administrativo, delegado de ATE en el laboratorio del Hospital Lucio Molas, y parte de la Corriente Nacional de Estatales René Salamanca CCC.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios