“Nos solidarizamos con Ziliotto ante las embestidas de sectores minoritarios, intolerantes y violentos”

Desde el Consejo Local de Unidades Básicas del Partido Justicialista criticaron la movilización que se realizó ayer donde terminaron colocando carteles en la residencia del gobernador Sergio Ziliotto.

Ayer se concentraron en la plaza y en los terrenos del ferrocarril, distintos manifestantes que circularon por el centro. La Policía labró infracciones por la falta de barbijos y detuvo en más de una oportunidad la caravana.

La marcha opositora en la capital pampeana se hizo sin respetar las normas vigentes para evitar la propagación del coronavirus. Se convocaron bajo la consigna “Libertad o nada” pero su accionar es una flagrante violación al confinamiento obligatorio que rige hasta el 30 de mayo. Un grupo de la caravana se dirigió hacia la residencia del gobernador donde colocaron carteles.

Frente a esta situación el Consejo Local de Unidades Básicas dio a conocer el siguiente comunicado:

DEMOCRACIA Y LEGITIMIDAD DE LA POLÍTICA

Cuando el cuidado de la salud y la preservación de la vida se convierte en la herramienta para atacar y desacreditar a un gobierno, no solo es un hecho criminal, sino que también es un ataque a la democracia y un desconocimiento de la voluntad del pueblo que votó a este gobierno.

La coalición opositora ha tomado como bandera de su campaña política la mentira, la manipulación de la verdad y el ataque feroz hacia todo lo que huela a peronismo; desde las marchas anticuarentenas, los reclamos contra las vacunas, las denuncias contra el presidente porque estaba “envenenando” a la sociedad, el uso de algunos medios de comunicación y algunos “comunicadores” que incitaban a beber dióxido de cloro por televisión, la quema de barbijos y la “infectadura”. A eso sumarle que el Jefe de Gobierno de CABA se declaró en rebeldía y no acató un DNU que es como una ley; que la presidenta del partido político líder de la coalición opositora denuncia en los medios, pero no en la justicia, que hubo intento de retorno en una oferta por vacunas, y que además hacen marchas violentas enfrentándose a la policía para cuestionar las medidas adoptadas por los gobiernos nacional y provincial, es directamente sedicioso por no decir golpista.

Hasta ahora eran solo palabras, un poco subidas de tono, pero palabras; eso cambió y pasaron a la acción. Como pasó en Bahía Blanca con el ataque a un local partidario del Frente de Todos, en Santa Rosa también sufrimos el ataque al local del Consejo Local de Unidades Básicas en dos oportunidades; en mayo realizaron pintadas y se robaron el medidor de gas, en estos últimos días los vándalos o mercenarios volvieron para romper el símbolo que identifica al peronismo. Esto no es casual si se tiene en cuenta que un grupito mínimo en pleno pico de contagios y muerte en la provincia, realizó su movilización con desprecio por la salud de sus comprovincianos, llegando a la Residencia del Gobernador para pegar sus carteles y reclamos inconscientes de apertura y cambios de políticas sanitarias.

De todas maneras y como parte de las políticas implementadas en La Pampa, el gobernador Sergio Ziliotto, ha demostrado estar permanentemente ocupado en resolver sanitariamente las necesidades de infraestructura y personal del área de salud para enfrentar esta pandemia que se ha cobrado la vida de muchos pampeanos y pampeanas. Varias de sus iniciativas han sido también acompañadas por los representantes del Poder Legislativo y del Poder Judicial. Tampoco ignoró las consecuencias económicas y ha tomado, y sigue tomando medidas en procura de ayudar a los sectores afectados en sus ingresos.

Nos solidarizamos con el gobernador Sergio Ziliotto ante las embestidas de sectores minoritarios, intolerantes y violentos que se han manifestado en los últimos días interrumpiendo una conferencia de prensa, como asimismo rechazamos enfáticamente las prácticas de escraches en el portón de ingreso de la residencia donde vive el gobernador y su familia.

No estamos dispuestos a callarnos ante los arteros y violentos ataques de estos sectores que no por minoritarios son menos peligrosos. A la intolerancia y a la violencia le responderemos con mayor militancia, y convencidos que la democracia y el Estado de derecho son logros que como argentinos no habremos de resignar.

Desde este Consejo Local de Unidades Básicas expresamos nuestro acompañamiento a las políticas implementadas por el gobierno nacional, provincial y municipal para enfrentar esta pandemia de Coronavirus; repudiamos los ataques a nuestras sedes políticas solicitando investigación hasta encontrar responsables; rechazamos esta forma de hacer política anti democrática y violenta; hacemos un llamado a la cordura, al respeto a la legitimidad por parte de los dirigentes de Juntos por el Cambio y autoridades que integran esa coalición como el PRO, la UCR, MoFePa, MID y otros.

