Piden que los funcionarios políticos cobren el 75% de la canasta familiar y financien un ATP pampeano

La Cámara que agrupa a los comerciantes autoconvocados que se manifestaron en 2020 pidieron que diputados, senadores, intendentes y funcionarios públicos de las distintas áreas vivan con el 75% de $ 62.957.

La Cámara de Autónomos La Pampa (CALPA) manifestó su “total desacuerdo” con las medidas sanitarias tomadas por el Gobierno Nacional y el Provincial. Las consideró “ilógicas, aisladas y sin un plan de contingencia global, además de arbitrarias y claramente inconstitucionales”.









La Cámara de Comercio paralela que surgió a raíz de los y las comerciantes autoconvocadas que en 2020 tomaron la calle en Santa Rosa para exigir la apertura de la economía durante la primera etapa de la pandemi, recordaron que “los Autónomos e Independientes cumplimos con los protocolos y todos los requisitos implementados para hacer que las actividades comerciales sean seguras y responsables ante la crítica situación sanitaria imperante”.

Consideran que las “restricciones son graves y preocupantes, debido a que no se encuentran inmersas en un programa general, lo que pone de manifiesto la alarmante falta de acción por parte de los responsables en llevar adelante la gestión y administración de esta pandemia, es decir, los gobiernos respectivos”.

Las nuevas medidas “son la clara demostración del fracaso de la estrategia sanitaria y es el tiro de gracia para una economía que no resiste más. Restringir libertades y responsabilizar al otro de sus propias acciones (Vacunación VIP, actos partidarios, funerales masivos o maratones a Pampa Traviesa, aun a sabiendas del ya incipiente desborde sanitario), habla de la propia incapacidad para llevar el mando en uno de los momentos más críticos de la historia de nuestra Provincia y del País”, acusaron.

“Entendemos la difícil situación sanitaria actual, pero también sabemos que la misma no se debe al desarrollo de nuestras actividades. Es un hecho que las Pymes, los Autónomos y los Independientes en general no soportan más cierres o restricciones sin ayudas paliativas reales, concretas y concisas. Vemos como a diario crece la informalidad y el trabajo no registrado ya que es cada vez mayor la presión tributaria e impositiva sobre el motor productivo que, sumado a la falta de políticas claras en un escenario inflacionario y de constate incertidumbre, nos enfrenta nuevamente a una situación por demás angustiante”, denunciaron.

“Estas restricciones son ineficaces “ y señalaron la ausencia “de objetivos y planes de contingencia para las Pymes e Independientes en general”

Agregan que “transcurrido más de un año (14 meses) de pandemia” se encuentran “en un desamparo total, siendo otra vez, los más perjudicados en materia económica”.

“Estos 9 días, que para la mirada sesgada del Gobierno son 3 días solo laborables, para el Autónomo y el sector productivo serán 9 días largos de desesperación, ya que representan casi la mitad del mes laborable y en muchos casos no habrá ingreso alguno”, indicaron.

“No estamos dispuestos a entregarnos, ni claudicar en esta lucha que llevamos desde hace más de un año (14 meses), ya que hemos nacido con el espíritu emprendedor e independiente y nuestro amor en lo que hacemos nos dará la fuerza y la valentía necesaria para seguir adelante”, señalaron y exigieron que “todo funcionario político, diputados, senadores, intendentes, concejales, secretarios cobren por 3 meses un 75% sobre el monto de la canasta familiar dispuesto por el INDEC en el mes de Abril de 2021 y el restante de su sueldo quede a disposición para que a través de un fondo patriótico y de contingencia sirva para ser utilizado en sostener el aparato comercial y productivo de la Provincia”, reclamaron.

Esos fondos “serán destinados mediante un ATP Provincial para el pago del 80% del salario de los empleados y un subsidio para el Autónomo equivalente al 20% de lo facturado en mismo periodo del año 2019 para el mes de Mayo, Junio y subsiguientes en caso de prorrogarse los cierres”.

“El Estado ha tenido tiempo suficiente para gestionar acciones tendientes a evitar este momento como vacunar, mejorar el sistema de salud, eficiencia en testeos, entre otros y no lo hizo. En el sector privado no existe margen para seguir restringiendo y menos sin un horizonte claro por delante, ya que NO resulta justo bajo ningún concepto que, además de culpar a la población que ha venido realizando enormes esfuerzos para subsistir durante todo este periodo con angustia y coacción por parte del Estado, con una economía en crisis permanente, se le exija al sector productivo esfuerzos aun mayores de los que viene soportando”. Añaden.

“Instamos a las autoridades a tomar medidas acordes al momento que atraviesa nuestro país, las Pymes y los Autónomos en particular. Como hemos sostenido desde el inicio de la pandemia, la salud y la economía deben ser tomadas en conjunto ya que ambas están en riesgo. Hacer oídos sordos a los reclamos del sector nos expone al no acatamiento de las medidas ya que la población no debe pagar con sus bienes y con su libertad la inoperancia de un estado cada vez más alejado de los ciudadanos”, finalizan

