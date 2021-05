Covid en la Unidad 13: “piden que se acerque una persona de sanidad a verlas”

Compartir esta noticia:











La madre de una de las mujeres detenidas en la Unidad Penal N.º 13 de Santa Rosa describió un panorama preocupante dentro del penal para mujeres.

“No va a verlas nadie. Están pidiendo que por favor se acerque una persona de sanidad a verlas como están”, explicó la madre de una de las mujeres alojadas en la cárcel de mujeres de la capital pampeana.









“Sé que en los pabellones 1 y 2 están todas las chicas con covid, que son 20, y en el pabellón 3 y 4 las han aislado, pero ahora sé que en el pabellón 4 hay dos chicas con fiebre y una de ellas estuvo convulsionando y no las sacaron”, relató.

“Les prometieron naranja y leche para darle más vitaminas. Así que te podrás imaginar que si le ofrecieron eso cómo será la comida durante la semana”, explicó al periodista Daniel Lucchelli..

-¿Es preocupante?

-Es una situación muy preocupante. Mi hija es una detenida con mucho riesgo. Estamos esperando al juez Olié si le da el arresto domiciliario para protegerla de todo esto. Además, creo que para el director del Penal tener a mi hija con semejante riesgo debe ser muy complicado. El director no se ha acercado ni a dar notas ni hablar con las internas.

– ¿Hablaron con la justicia?

-Hablé del tema con el juez federal Juan José Baric y hable con la fiscala Iara Silvestre que vaya a hacer la denuncia para que ella tenga argumento para empezar una investigación.

– ¿No pueden llamar las internas?

-Las internas no pueden llamar, porque la primera vez que llamaron fue a Derechos Humanos y a Procuración que por favor se acercaran porque se sentían mal. Hacía mucho tiempo que estaban reclamando la atención de esta chica que esta internada muy mal en el hospital y no se acercaba nadie.

-¿Cuántas mujeres con covid hay?

-Por lo que me dicen las chicas son 20

-¿Están aisladas, separadas?

-Por lo que tengo entendido sí. Están en distintos pabellones

-¿Se contagian a través de las visitas?

-No, porque nosotras cuando teníamos las visitas nos tomaban la fiebre, hacían respetar todos los requisitos, aparte es dos o tres visitas nada más. Siempre rigiendo el protocolo el penal.

-¿Son todas chicas de Santa Rosa?

-Hay mucha gente de afuera.

-¿Sabes cuántas internas hay?

-40 o 43

-¿Qué le pide a la justicia?

-Que por favor tomen otras medidas, que vaya Sanidad ,que las tenga continuamente controladas, que las aíslen a las chicas sanas porque más allá de que hayan cometido un error que lo están pagando, son humanas, son madres, son hijas.

– ¿Y de quién depende?

– Le pido al juez Olié que tome medidas y que sea un poco más humano. A mí no me atiende. No atiende a nadie, se siente intimidado por las familias que van a verlo. Así que el abogado ha mandado notas pidiendo el arresto domiciliario hasta que pase todo esto, ya que corre mucho riesgo. Lo hago responsable al juez como al director del penal lo que le pase a mi hija.

