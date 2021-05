Nuevo round: “Yo quiero devolverle al boxeo todo lo que me regaló”

Compartir esta noticia:











Esta semana se conoció que Personas Jurídicas hizo lugar al pedido de impugnación de Mónica Acosta y se resolvió una nueva asamblea para elegir las autoridades. La elección se había definió con 14 votos para la Lista Blanca de Darío Freigedo y 13 para la Lista Celeste de Acosta.

El cónclave se desarrolló en el Club Argentino y por un voto ganó la Lista Blanca, donde se generó en ese momento una fuerte polémica, ya que uno de los delegados de Acosta, había tenido que salir 10 minutos y no lo dejaron votar.

Este domingo Mónica Acosta dialogó con Plan B y contó porque impugnó la asamblea del 27 de abril: “uno de los motivos fue porque el estatuto de la Federación Pampeana de Boxeo habla en el artículo Nº7 que debe presentarse con 15 días de anticipación todo lo que es planilla de delegados y la lista contraria presentó el mismo 27 la lista de sus delegados”.

Acosta expresa que “ellos dicen supuestamente que el delegado, el día anterior les avisó que tenía covid y por eso fue que entregaron la lista sobre la hora, pero yo tengo un audio donde desde el viernes de la semana anterior ya estaba aislado con su familia y había decidido no estar en las elecciones como delegados”, afirmó

Destacó que también adjunto una nota: “ya que en la reunión, uno de los referentes de mi lista Wilfredo Vilches, tuvo que salir 10 minutos y cuando volvió todavía la asamblea estaba a la orden, no se había votado. Él le pregunta a Lorda que es el veedor de personería jurídica si podía votar y él le dijo que sí, eso más allá de todo era decisión del presidente de la Federación en ese momento y después se podía impugnar. Entonces el presidente dijo que no lo dejaba votar, por eso mi descargo”.

Indicó que “no había motivo de que no pudiera votar porque todavía estaba a la orden la asamblea, presente esa nota el mismo lunes 28. Ellos hicieron el descargo donde presentaron sus opiniones y la Federación presentó la nota de la asamblea. Al final Personería Jurídica falló a favor mío para volver a hacer las elecciones en un plazo de 30 días”.

Acosta comentó que “leí por ahí que ellos iban a apelar. No veo el motivo esto va por ley y así dice el estatuto. Incluso ellos presentaron que Alecha estaba inactivo y yo me encargue de llamar a la federación nacional al ente madre, donde me dijeron que sigue activo”.

Además, Acosta se refirió a su contrincante Darío Freigedo: “hace tres meses se había asociado a la Federación Pampeana, lo que me parece una falta de respeto ponerlo como presidente, siendo que siempre fue una persona que trabajo para la Comisión Mundial de Boxeo, una entidad que no es reconocida por la federación madre”.

-¿Al volver Vilches no se votaba todavía?

-La votación no se había hecho. Se estaba aceptando lo que es el balance, incluso cuando a mi me mandan el informe, la cedula de personería jurídica está acreditado que Lorda dice que Vilches sale 16:59 y vuelve 17:10 y en ese momento estábamos aprobando el balance, no se había votado”.

Finalmente expresó que “Yo quiero devolverle al boxeo todo lo que me ha regalado, todo el amor que me ha dado. La idea es formar la comisión de la mujer. Estoy trabajando con el Comité Olímpico. Yo vengo trabajando y que aparezca esto me parece una falta de respeto al boxeo”.

