Subzona 14 III: “chicanas dilatorias” y un represor “aparentemente muerto”

Las partes querellantes en el juicio contra los represores pampeanos expresaron hoy su malestar frente a las demoras e irregularidades en el avance del proceso, como estrategia de la defensa en la búsqueda de impunidad.









El abogado Franco Catalani, la abogada Ivana Barneix, las víctimas Raquel Barabaschi, Graciela Bertón y Jorge Irazuzta, brindaron una videoconferencia en la que expusieron irregularidades de este tercer juicio y las demoras vinculadas en su mayoría a la intención de los imputados de quedar fuera del proceso judicial.

Desde que comenzó el juicio el 27 de abril pasado, continúa en pugna la situación de salud de los imputados, y no se ha avanzado en la convocatoria testimonial, una de las partes sustanciales del debate ya que implica escuchar la voz de las y los testigos y víctimas de delitos de derechos humanos cometidos hace 45 años en nuestra provincia.

Uno de los datos que surgió de la ronda de prensa de este miércoles fue aportado por el abogado Franco Catalani, quien cuestionó que el exmayor del Ejercito, Gerardo José Jauregui, quien no podrá ser juzgado porque está «aparentemente muerto», ya que su defensor, el abogado Gerardo Ibañez, nunca presentó el certificado de defunción. «Hasta el día de hoy no existe en el expediente de la causa su certificado de defunción», dijo.

«Nos parece una irregularidad importante. Tenemos motivos para sospechar que puede ser una estrategia de profugamiento. Debería haberse declarado su rebeldía y eso no pasó. La declaración de su defensor lleva 7 meses y, con pandemia de pormedio, es un plazo más que excesivo para haber presentado el certificado», reprochó.

La abogada patrocinante de las víctimas, Ivana Barneix, brindó un pantallazo de la situación respecto de los pedidos de evaluaciones médicas a los represores. «Estamos a la espera de le pericia a Baraldini. Todavía no sabemos si se va a citar a los médicos que analizaron a Riffaldi y esperamos los análisis que tenían que hacerle a Greppi», enumeró.

Ayer declaró el médico que analizó a Riffalid y la abogada consideró que el resultado presentado «fue desalentador».

También adelantó que el TOF debe resolver el pedido de declaración de las instituciones querellantes en la causa, como lo son la UNLPam, el Partido Comunista y el Movimiento Pampeano de Derechos Humanos, sobre lo cual también las partes querellantes presentaron expectativas.

Por otra parte, Jorge Irazuzta, médico exiliado en Canadá luego de ser perseguido por Baraldini, Greppi y amenazado por la Triple A, puso dudas sobre los informes médicos presentados puesto que «no se realizó ninguna análisis de audiometría que constate la falta de audición y tampoco hay ningún testeo psico cognitivo».

“En ninguno de los dos casos se habla a las historias médicas previas ni mucho menos del comienzo y progresión al llamado estado del deterioro cognitivo. Es como que apareció de repente, de un día para el otro», cuestionó.

“Es muy fácil hacerse el loco, más fácil hacerse el sordo. Si es sordo que se demuestre, sino no se puede entender que presenten esas pruebas. Estamos hablando de criminales, ya condenados, a los que se les imputa secuestro, tortura, y ahora delitos sexuales. Aberraciones todas estas que no pueden pasar desapercibidas. Dada la magnitud del daño es sumamente importante que si los van a exceptuar del juicio sea con pruebas”, dijo Irazuzta.

“¿Cómo es posible que no hayan presentado ningún estudio para descartar un problema psíquico orgánico?”, se preguntó.

En su intervención, Raquel Barabaschi, reiteró el pedido para que las víctimas sean escuchadas. «Entendemos todo lo referido a la situación pandémica pero esto lo veo como chicanas de la Defensa para seguir dilatando. Ahora supimos que se nos están cayendo audiencias debido a que el abogado defensor Corigliano se le superponen días de audiencias con otras. Yo me pregunto si no es viable un abogado sustituto o que pidan un defensor oficial pero que no nos sigan dilatando porque después de 45 años deberían ponerse del lado de las víctimas. Ya estamos con la expectativa de declarar, no olvidarnos de nada, hacer el mayor esfuerzo, porque quizás sea la última oportunidad que tenemos de dar testimonio, que pasamos noches sin dormir, y estamos muy embroncados con todas estas dilaciones. Y los imputados se siguen escudando en su decrepitud para no hacerse cargo de las situaciones que provocaron en aquellos años. Eran valientes para secuestrar a pibes y pibas y hoy no lo son para enfrentar a un tribunal que les brinda todas las garantías procesales», expresó.

Por último, Graciela Bertón, manifestó que lo de los represores «se llama impunidad biológica» y recordó que «no solo afecta a genocidas sino también a civiles, partícipes necesario e imprescindibles, como en el caso del operativo de Jacinto Arauz, donde el año pasado falleció la última mujer perteneciente al grupo de informantes que provocó el operativo».

«Es mucho tiempo, y la impunidad se cumple paso a paso para un lado y para el otro», planteó.

En este tercer tramo del juicio fueron convocados como nuevos imputados el exmilitar Jorge Omar De Bartolo, y el expolicía Humberto Riffaldi.

En tanto, el exjefe de Policía, Luis Enrique Baraldini, el exsecretario de la Gobernación, Nestor Greppi, y el expolicía Carlos Reinhart, el único que estuvo presente en todas las audiencias del juicio en su contra.

Como se dijo antes, el exmayor del Ejercito, Gerardo José Jauregui murió el año pasado y quedó fuera del juicio. También el excomisario Roberto Fiorucci, quien también había zafado del juicio de 2017 por problemas de salud.

En estas circunstancias, la próxima audiencia se desarrollará el lunes 24 de mayo.

