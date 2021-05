Israel voló el edificio donde funcionaban la agencia de noticias AP y la cadena Al-Jazeera

Un ataque del ejército israelí arrasó la torre de 13 pisos que albergaba las oficinas de la televisión catarí Al Jazeera y la agencia de noticias estadounidense Associated Press (AP).

El ejército israelí bombardeó hoy un edificio de más de diez pisos en Gaza en el que se encontraban las oficinas de la televisión catarí Al Jazeera y la agencia de noticias estadounidense Associated Press (AP), indicaron periodistas de esos medios de comunicación.

«Estamos conmocionados y horrorizados por el hecho de que el ejército israelí apunte y destruya el edificio que alberga la oficina de AP y otros medios de comunicación en Gaza», dijo el jefe de la agencia, Gary Pruitt, en un comunicado.

«Conocen desde hace tiempo la ubicación de nuestra oficina y sabían que había periodistas en su interior. Nos avisaron de que el edificio sería alcanzado» (por un misil), precisó.

«Se trata de un acontecimiento increíblemente inquietante. Hemos evitado por poco una terrible pérdida de vidas. Una decena de periodistas y colaboradores estaban en el edificio y, afortunadamente, pudimos evacuarlos a tiempo», añadió.

Periodistas de la agencia de noticias francesa AFP vieron cómo la torre de 13 pisos se venía abajo tras ser alcanzada por varios misiles.

AP VIDEO: An Israeli airstrike destroyed a high-rise building in Gaza City that housed offices of The Associated Press and other media. https://t.co/P4zeHsCrAg

