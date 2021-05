El Club de París analiza postergar el pago de la deuda Argentina

Compartir esta noticia:











Alberto Fernández habló del tema con Emmanuel Macron. El grupo de acreedores se mantiene a la espera de un próximo acuerdo del país con el FMI y busca evitar el default de esa parte de los pagos que vence a fin de mes. Balance positivo en la Casa Rosada sobre la gira europea.









El Club de París analiza retrasar el pago de deuda de 2.400 millones de dólares de la Argentina que vence a fin de mes si el país cumple ciertas condiciones, según trascendió en medios internacionales. El Gobierno, por su parte, hizo un balance positivo de la gira por Europa al valorar haber cosechado «apoyos muy significativos».

El grupo de acreedores de países con alto PBI busca evitar haya un incumplimiento judicial de parte de Argentina, afirmaron tres fuentes con acceso a las negociaciones citadas por la agencia Bloomberg, lo que implicaría un default de esa parte de la deuda.

La exención temporal tiene como objetivo aliviar los perjuicios económicos causados por la pandemia, pero debe estar atada a condiciones para que no se convierta en un hábito, afirmó en off the récord una de las fuentes.

La secretaría del Club de París se rehusó a hacer comentarios, citando su política de no discutir públicamente las negociaciones en curso.

Argentina solicitó formalmente al grupo más tiempo para realizar el pago y espera recibir una respuesta a finales de mes.

Qué dijo Alberto Fernández sobre el Club de París

Consultado en Roma, el presidente Alberto Fernández dijo que el tema fue hablado con su par francés, Emmanuel Macron, pero dijo desconocer que exista una decisión del Club de París en ese sentido.

«Es lo que hablamos con Macron, debe estar saliendo de ahí la información», respondió Fernández al ser consultado por un periodista argentino que cubrió la gira europea.

Cuando se le preguntó si la prórroga estaba confirmada, Fernández respondió: «Yo solo conozco lo mismo que vos, pero entiendo que debe venir de ahí la información».

«El llamado es a llegar a un acuerdo lo antes posible, pensamos que no podemos pensar en un acuerdo que exija mayores esfuerzos a los argentinos», dijo Fernández sobre la negociación con el Club de París.

La deuda de Argentina con el Club de París

La Argentina ha dejado de pagar su deuda externa nueve veces en su historia. En mayo de 2014, el país llegó a un acuerdo con el Club de París para pagar una deuda de 9.700 millones de dólares después de 13 años de default.

Se suponía que la deuda se pagaría en un período de cinco años, pero los últimos problemas financieros del país retrasaron los pagos finales que vencen este mes.

Entre los acreedores se encuentran el Reino Unido, Italia, España y Canadá. Una norma del Club de París conocida como «principio de condicionalidad» establece que el grupo solo negocia la reestructuración con deudores que tengan «un historial demostrado de aplicación de reformas en el marco de un programa del FMI».

