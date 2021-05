Dura respuesta a Ranocchia: “corrupción millonaria” y “caja individual para su nivel de vida”

Compartir esta noticia:











La dirigente del Movimiento Evita La Pampa, Liliana Tomaso, salió en defensa de los movimientos sociales y acusó al exfuncionario de Verna de buscar “posicionarse políticamente al estilo Pichetista”.

Tomasso, actual Directora de Agricultura Familiar y compañera del diputado Leonardo Fabio Avendaño, salió al cruce de Lisandro Ranocchia, quien pidió por Diego Álvarez y criticó a los movimientos sociales.









En una nota enviada a esta redacción, dijo:

Entiendo su postura desde su lugar como ex funcionario con una salida del gobierno (del compañero Verna) en la cual se vio obligado a renunciar por corrupción millonaria que nunca pudo justificar, esa «caja» individual y destinada solo a su nivel de vida.

Lo recuerdo aun cumpliendo funciones y negándose a colaborar con la compra de un pollo asado para pagar el alquiler de nuestro espacio físico, también recuerdo la vergüenza de su esposa en el mismo despacho , es decir también cumplía funciones en su gestión, la vergüenza ajena que sintió y a cambio si compro un pollo y se disculpo con el compañero presente ese día.

No dudo sr de su buena intención de defender a su amigo, pero por favor canalice su odio hacia los movimientos sociales que por cierto no pertenecemos a ‘su partido’ si no a la representación de un sector social del cual usted esta bastante lejos y que provenimos de varios partidos no solo el Justicialista (Partido que interpreta que le pertenece al mencionarlo como ‘mi partido’), sr Ranochia quizá quiera aparecer en escena para volver «posicionarse políticamente» al estilo Pichetista, quizá esta vez no venda sus avales si logra concretarlo para que pueda postularse algún candidato inhabilitado por la justicia e inmediatamente habilitado pero tarde para reunir los avales y lograr ingresar en una interna partidaria.

“Usted se puso precio solito y no se expuso al voto popular, ese precio fue su cargo y equipo de trabajo compuesto por su familia (lindo emprendimiento), con que cara se atreve hablar de la primer cuarta parte de la gestión de un diputado que no es cualquier diputado y no pasara desapercibido en la historia como tantos otros, un compañero que para llegar a integrar una lista de unidad primero se expuso a una interna y al voto popular quedando en segundo lugar, un diputado que no llevo a nadie de su familia a trabajar con el si no que tiene de secretaria a una militante de base panadera del barrio con 30 años de trayectoria y los brazos como «Hércules» de tanto amasar para sobrevivir y sustentarse junto a su honesta familia, y un auxiliar también militante prestigioso, equipo que trabaja sin cesar por que no están para calentar el banco y cobrar un sueldo si no que los atraviesa una gestión en pandemia del diputado mas conocido en las barriadas populares y con mayor demanda por ende, y con mayores criticas por ende, y usted no alcanzara a comprender”.

2Acusa a nuestro compañero gratuitamente ¿en agradecimiento por no estar preso como corresponde? O tan solo para instalarse en la agenda política?”

Por otro lado me gustaría aclararle que las organizaciones sociales no manejan ‘planes’ , esa descalificación a los y las trabajadoras de la economía popular y desocupadas y sus salarios precarios, salarios conquistados a través de una ley de emergencia social presentada por nuestro compañero y ex diputado nacional (periodo 2014/2017) Juan Manuel Abal Medina y aprobada por unanimidad”

“La misma consta del pago del 50% del salario mínimo vital y móvil entre otros recursos que se consiguieron luchando y acompañando en ese contexto del gobierno macrista con una fuerte caída del empleo golpeando a la economía popular fuertemente ,con una medida de fuerza a través del acampe y movilización, mientras usted solo se esforzaba cobrando sueldo de funcionario pasaba todo esto doctor. Entonces ni el macrismo fue tan gentil con los movimientos ni Alberto lo dejó en manos de nuestras organizaciones. LEY DE EMERGENCIA SOCIAL/ ECONOMIA POPULAR/ORGANIZACION POPULAR/SINDICALIZACION (Palabras claves) como me enseñaban en la facultad carrera de Licenciatura en Comunicación Social para comprender mejor las teorías.

“Sip, los militantes sociales no solo hacemos piquetes también pisamos la universidad publica solo que nos cuesta o lleva un poco mas de tiempo recibirnos. Lo invito a reflexionar y analizar estas palabras claves. Nuestros compañeros y compañeras ya pasaron de una etapa ahora organizamos trabajo. Los planes como usted dice quedaron en el pasado (plan trabajar, plan joven, jefe y jefa etc) esos fueron parches pero no resolvieron la cuestión de fondo. Nadie fogonéa nada simplemente no tenemos funcionarios como otros espacios y estamos acostumbrados a llegar peleando un lugar y exponiéndonos a resultados electorales y no dependemos de la provincia. Es por eso que se denuncia un juego fuerte y sucio para debilitarnos”.

Atte Liliana Tomaso (militante del Movimiento Evita)

