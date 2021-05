Telecomunicaciones como servicio público: Enacom presenta un recurso extraordinario ante la Corte

Compartir esta noticia:











El Ente Nacional de Telecomunicaciones (Enacom) presentará hoy un recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema, con el objeto de revertir la medida cautelar dictada a favor de Telecom que suspende para esa empresa la aplicación del DNU 690/2020, que declaró servicio público a las telecomunicaciones.

La apelación ante el máximo tribunal busca modificar la decisión de la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, que admitió una presentación de Telecom Argentina y decretó una medida cautelar en su favor que suspende temporalmente los artículos 1 al 6 del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 690/2020.

En una presentación virtual, el presidente de Enacom, Claudio Ambrosini, manifestó: «vamos a ser muy rigurosos en lo que podemos exigir», y remarcó que «el DNU 690 está ratificado por el Congreso, es una ley y hay que cumplirla, no es una cosa personal, las leyes están para cumplirlas».

Por su parte, el vicepresidente del ente, Gustavo López, señaló: «vamos a la Corte, nos acompañan todas las asociaciones de consumidores», y agregó que «el único que obtuvo una cautelar es Telecom, esto afecta a la competencia y castiga al usuario».

En ese sentido, afirmó que «es una cuestión de sentido común, Telecom aumentó 20% en el primer trimestre, y ahora con la suspensión del decreto dice que va a aumentar 15% más, esto da 37% acumulado en un semestre, ¿eso parece lógico?», cuestionó.

López aclaró que «en mayo no se autorizó ningún aumento, si nadie autorizó no pueden aumentar, quienes aumentaron en mayo lo van a tener que devolver porque no se autorizó ningún aumento».

