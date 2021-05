ATE denuncia intento de traslado de trabajadores que luchan en el Molas y anuncia plan de lucha

Compartir esta noticia:











En el sector reclaman guardias activas y Salud les dijo que sobraban tres trabajadores que deberían ser reubicados . El Gremio rechazó calificó de “inaceptable” la respuesta oficial.

La Asociación trabajadores de Estado ATE La Pampa informó esta mañana que el Gobierno les pidió que sean los propios trabajadores y trabajadoras de la rama Administrativa del Laboratorio del Hospital Lucio Molas quienes elijan a las personas que serán destinadas a otras dependencias.









Recordaron que “el reclamo se basa en el reconocimiento de Guardias Activas Semanales, al igual que se les reconoce a las Ramas Técnica y Bioquímica y así terminar con la discriminación para las y los Administrativos y Serv. Generales”.

“Luego de mantener dos reuniones en donde la patronal presenta una propuesta que profundiza aún más la diferencia y discriminación entre las ramas que conforman el equipo de trabajo del Laboratorio, condicionándonos a que, les darían guardias semanales, pero que, debemos elegir a tres (3) compañeras/os para que sean reubicados en otro sector de trabajo, argumentando la Dirección del Hospital y las Jefaturas del Laboratorio que del equipo administrativo “sobran” 3 trabajadores en el Servicio”, describen.

“Ante esta ‘propuesta’ las y los trabajadores no aceptamos, sosteniendo la consigna ¡en el Laboratorio del Hospital Dr. Lucio Molas nO sobran Administrativos! En esta semana acercamos a la Secretaria de Trabajo, una contra propuesta que demuestra y acredita el rol de cada trabajador/ra que cumple en el laboratorio”, añaden desde ATE.

“Es inaceptable la ‘propuesta’ de la patronal que les pide que elijan a tres (3) de sus compañeros/as, con el argumento de que “son muchos/as”, (8 trabajadores, 1 trabajadora Cod. 80= 7 trabajadores activos)”, dicen.

“Ante esta falta de respeto y ninguneo nos preguntamos ¿por qué no se afectó administrativos del laboratorio central al laboratorio del CEAR y se solicitó un contrato por Articulo 6to para cubrir ese servicio con además guardias de lunes a lunes, si es que sobran?”; 2¿Por qué no se abre el laboratorio central en el turno tarde como si lo hacen en el Centro Sanitario y Hospital Evita, y de esta forma brindar una atención en una franja horaria que beneficiaria al pueblo de la provincia de la pampa?”; “¿Por qué no se preveen burbujas de trabajo para garantizar equipos de reserva ante cualquier contingencia, pero específicamente por COVID-19?”; “¿por qué todas y todos los trabajadores excepto Administrativos y Servicios Generales perciben Guardias Activas los 365 días de año?”, consultaron

“Por todos estos interrogantes las y los trabajadores junto a los representantes gremiales de ATE, nos reunimos en Asamblea y se decidió por unanimidad Declararse en alerta y movilización y a partir del día 21/05/2021 iniciar quite de colaboración.”, finalizaron,

