General Pico: ex gobernador de facto reclamó “libertad” frente a las restricciones sanitarias

Eduardo Fraire, quien fue ministro de Economía primero y luego gobernador de La Pampa durante 1983, participó de la manifestación de «Padres Organizados» por el regreso a la presencialidad, bajo sus propias consignas e insultó al gobernador Sergio Ziliotto.









Fraire fue abordado por el cronista del sitio En Boca de Todos de General Pico, donde se desarrollaba una de las manifestaciones del grupo de familias que piden la presencialidad en las Escuelas, y se despachó con un montón de frases de tono político e insultos contra el gobenador Sergio Ziliotto y el gobierno nacional del Frente de Todos.

Lo primero que aclaró fue «estoy en la marcha por la libertad. Queremos ser libres y hacer lo que queremos y no lo que dicen algunos que quieren manejar el país y todo».

Fraire gobernó entre febrero y diciembre de 1983, completó el periodo de facto del entonces titular del Ejecutivo, Ricardo Telleriarte.

Consultado en particular por las clases presenciales, de lo que se trataba la convocatoria, el hombre dijo que «el que quiera ir que vaya y el que no que no vaya».

«Cada uno se cuida por su lado. No tiene porque venir el gobernador a decirme lo que tengo que hacer ¿Quién es para decirme que tengo que hacer?. Un tipo inútil nos quiere mandar. Que arreglen todo el despelote que han hecho, un país hecho bolsa, ¿esos son los que nos quieren manejar?. Así estamos», reclamó.

El hombre de 82 años manifestó a la cámara su enojo «con los gobiernos, la casta social que nos quiere gobernar. Viven como bacanes, llenos de guita, pasean, hacen lo que quieren, y nosotros tenemos que laburar para mantenerlos».

«Tengo una sola vacuna porque la otra no la trajeron. Son tan inútiles que ni eso son capaz de hacer. Yo me cuido y los que conozco también, y los jovenes están podridos entonces hacen lo que no tienen que hacer», declaró.

Además de ministro de Economía de La Pampa entre 1982 y 1983, y gobernador de La Pampa de febrero a diciembre de 1983, Fraire fue vicedirector del Banco de La Pampa entre 1979 y 1982.

Como otras actividades también presidió el Tribunal de Ética y Disciplina del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Emparentado con la actividad rural también fue encargado del servicio de económico y social de la Federación Agraria Argentina, entre otras actividades.

