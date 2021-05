Berhongaray propone que se instituya el 23 de septiembre como “Día Nacional de la Lengua de Señas”

Compartir esta noticia:











El diputado nacional de la UCR, Martín Berhonaray, presentó un proyecto de ley que propone que se instituya el 23 de septiembre de cada año como el “Día Nacional de la Lengua de Señas”, en consonancia con la fecha adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas (Resolución Nº 72/161) para la conmemoración del «Día Internacional del Lenguaje de Señas».

Asimismo, se plantea la importancia de difundir y enseñar el Lenguaje de Señas Argentino (LSA) como parte integrante de la identidad lingüística y de la diversidad cultural de nuestro país, y en tal sentido se promueve la incorporación de contenidos curriculares dirigidos a la comprensión y producción en Lenguaje de Señas Argentino (LSA) en el nivel inicial de todos los establecimientos educativos tanto de gestión estatal como privada.

Finalmente se establece que la administración central y los organismos dependientes del Poder Ejecutivo nacional deberán disponer lo conducente para que sus publicaciones digitales en sus respectivas páginas web oficiales de los días 23 de septiembre de cada año, se editen y visualicen también en Lengua de Señas Argentino (LSA), con el objetivo de promover la inclusión de las personas sordas y la creación de conciencia pública sobre sus derechos.

A pesar de algunos avances que se han registrado en materia de inclusión, se aguardan con impaciencia mejoras significativas a nivel de reconocimiento e integración de las personas con discapacidad auditiva que estrechen aún más las brechas de las desigualdades sociales subsistentes.

El aprendizaje de la LSA en el nivel inicial de los establecimientos educativos contribuirá a facilitar la comunicación y la comprensión cultural entre las comunidades de personas sordas y oyentes.

Human Rights Watch ha sostenido que el acceso al lenguaje de señas, en ámbitos como la educación, resulta fundamental en orden a brindar debida tutela de los derechos humanos.

Una futura etapa debiera suponer que el estado proporcione acceso a la interpretación profesional del lenguaje de señas en el ámbito de otros servicios públicos, como la atención médica o el sistema de justicia, de modo de hacer efectiva la igualdad de oportunidades para las personas sordas.

El proyecto consigna lo siguiente:

LENGUAS DE SEŇAS – “Día Nacional de la Lengua de Señas”

ARTÍCULO 1°.- Institúyase el 23 de septiembre de cada año como el “Día Nacional de la Lengua de Señas”, en consonancia con la fecha adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas (Resolución Nº 72/161) para la conmemoración del «Día Internacional del Lenguaje de Señas».

ARTÍCULO 2°.- Reconócese la importancia de difundir y enseñar el Lenguaje de Señas Argentino (LSA) como parte integrante de la identidad lingüística y de la diversidad cultural de nuestro país.

ARTÍCULO 3°.- El Ministerio de Educación de la Nación promoverá la incorporación de contenidos curriculares dirigidos a la comprensión y producción en Lenguaje de Señas Argentino (LSA), introduciendo su aprendizaje en el nivel inicial de todos los establecimientos educativos tanto de gestión estatal como privada.

ARTÍCULO 4°.- La administración central y los organismos dependientes del Poder Ejecutivo nacional dispondrán lo conducente para que sus publicaciones digitales en sus respectivas páginas web oficiales de los días 23 de septiembre de cada año, se editen y visualicen también en Lengua de Señas Argentino (LSA), con el objetivo de promover la inclusión de las personas sordas y la creación de conciencia pública sobre sus derechos.

ARTÍCULO 5°.- Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a lo dispuesto en la presente.

ARTÍCULO 6°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Autor

BERHONGARAY, Martín Antonio

FUNDAMENTOS

Sr. Presidente:

En el siglo pasado, la lógica jurídica adjudicaba a las personas sordas una sensible disminución en su capacidad, habida cuenta de que accedían al ejercicio de sus derechos -no de manera directa- sino a través de sus representantes legales (padres, tutores o curadores), en un contexto donde la participación del Estado se circunscribía a la entrega de limitados beneficios como certificados de discapacidad, gratuidad en el transporte público, pensiones graciables, etc.

Los tiempos actuales reclaman de los Estados y de los particulares un cambio de mirada en el abordaje del vínculo con las personas que poseen discapacidad auditiva, en aras de garantizar una creciente capacidad para el ejercicio efectivo de sus derechos.

La Lengua de Señas Argentina (LSA) constituye el lenguaje natural de las personas que componen la Comunidad Sorda Argentina. En los últimos años, nuestro país viene progresando en el nivel de interacción del contacto denominado persona-sorda/persona-sorda, situación que favorece la construcción de una lengua completa, compleja y -a la vez- distinta del español. Configura asimismo una cultura eminentemente visual que remite a un modo de estructurar simbólicamente el mundo y las realidades que los rodea.

No obstante los avances en materia de inclusión, se aguardan con impaciencia mejoras significativas a nivel de reconocimiento e integración de las personas con discapacidad auditiva que estrechen aún más las brechas de las desigualdades sociales subsistentes1.

Tan relevante resulta la significancia de este lenguaje, que el 19 de diciembre de 2017 la Asamblea General de Naciones Unidas, a través de la Resolución 72/161, proclamó el 23 de septiembre como «Día Internacional de las Lenguas de Señas», a fin de promover la concientización sobre la importancia de su difusión en orden a garantizar la plena realización de los derechos humanos de las personas sordas.

El presente proyecto persigue por finalidad reconocer a nivel nacional2 la Lengua de Señas Argentina (LSA) como aquella que resulta natural para las personas que integran la comunidad sorda de nuestro país, destacando su importancia en términos de diversidad lingüística y cultural, así como la necesidad de su protección y difusión. Al mismo tiempo, prevé la incorporación de contenidos curriculares dirigidos a la comprensión y producción en Lenguaje de Señas Argentino (LSA), introduciendo su aprendizaje en el nivel inicial de todos los establecimientos educativos, de gestión estatal y privada, de modo de alcanzar el objetivo de asegurar la efectiva realización de derechos y el ejercicio de una ciudadanía plena.

No caben dudas de que el aprendizaje de la LSA en el nivel inicial de los establecimientos educativos contribuirá a facilitar la comunicación y la comprensión cultural entre las comunidades de personas sordas y oyentes3. Hacer realidad los derechos de las personas sordas comienza con asegurar que los niños y jóvenes sordos tengan acceso a la educación en lenguaje de señas y un entorno que maximice su potencial.

Por otra parte, favorecerá la inserción social de los primeros al derribar las barreras de lo que algunos autores denominan la “lógica natural” que, en muchas situaciones, los compele a relacionarse -e interactuar- con quienes comparten su misma condición.

Human Rights Watch ha sostenido que el acceso al lenguaje de señas, en ámbitos como la educación, resulta fundamental en orden a brindar debida tutela de los derechos humanos4.

Una futura etapa supone que el estado proporcione acceso a la interpretación profesional del lenguaje de señas en el ámbito de otros servicios públicos, como la atención médica o el sistema de justicia, de modo de hacer efectiva la igualdad de oportunidades para las personas sordas.

Por las consideraciones expuestas, y aquellas que se formularán en oportunidad de su tratamiento en el recinto, solicito el voto favorable de la presente iniciativa.

