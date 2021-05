Mirta Viola: “decirle a alguien que no tiene cama no es lo ideal y esto iba a pasar si no se frenaba”

Compartir esta noticia:











Desde el SITRASAP valoraron el trabajo del personal de Salud y pidieron el cumplimiento de medidas sanitarias a la comunidad. “A los que miran afuera del país, miren las restricciones que se hicieron”, dijo la secretaria general del gremio de salud. “Las fiestas clandestinas molestan… Y mucho”, agregó.

La secretaria general del SITRASAP, Mirta Viola, destacó el accionar de salud al conmemorarse este miércoles 12 de mayo el Día Internacional de la Enfermería.

En declaraciones radiales, Viola recordó el pedido del gremio realizado días atrás para la disminución de la circulación y por mayores restricciones para evitar nuevos contagios de coronavirus, que han llegado a las 600 personas por día.









“El personal que atiende a quienes llegan a terapia, es el mismo que atiende desde el año pasado esta situación de pandemia. Evitemos que colapse el personal y las camas. Lamentablemente, la experiencia en el país y en el mundo, demuestran que las restricciones frenan el avance de la pandemia”, dijo Viola.

“De hecho, un alto porcentaje de la población es amante de mirar afuera al país: miremos en otros lados las restricciones que se hicieron, mucho más duras que las que hay acá para lograr frenar la escalada de casos”, afirmó en declaraciones a periodistas de Radio Noticias.

Viola lamentó que no se quiera ver esa realidad. “No se quiere copiar lo que no les gusta. Y si esto no se para así (con restricciones), es imparable, es la forma. Decirle a alguien que no tiene cama no es lo ideal o la intención de nadie. Si no se frenaba ahora, esto iba a suceder acá en poco tiempo”, agregó.

Consultada sobre los contagios en el personal de salud, Viola señaló que hay menos casos. “El personal de salud de la provincia, está casi un 90% vacunado. Eso nos protege y disminuye la contagiosidad. Además, luego de un año y meses, hemos aprendido a cuidarnos correctamente. Los accidentes que suceden, son por el agotamiento. Si alguien se contagia, son menores”.

La secretaria general del SITRASAP advirtió que el personal tiene sobrecarga horaria y con doble turno. “No hay personal suficiente para atender y se trabaja doble turno o turno y medio. Además, en los brotes, se trasladó gente al interior, como ocurrió en Guatraché. Luego, cuando se habilitaron los modulares, llegó gente del interior a trabajar para no recargar al personal y esto sirvió de formación al personal, para que atiendan en el interior. Ahora también se interna en los hospitales del interior, si la complejidad lo puede sostener”.

“Esto quiere decir que no se puede reforzar la atención con gente del interior en Santa Rosa y Genera Pico y es un rompecabezas para que en todos los lugares haya gente. Y esto implica el agotamiento del personal”, dijo.

Viola reconoció la molestia ante las fiestas clandestinas y la falta de cumplimiento de medidas sanitarias de parte de la población. “Eso molesta mucho, yo entiendo que uno está cansado. Eso enoja, no evalúan las consecuencias sociales y el costo, no solo afectivo, sino económico. Se valora poco porque hay mucho esfuerzo del personal de salud y parece que todo se desliza livianamente. Pero hay un entramado de mucha dedicación y trabajo, con errores propios, pero la cuestión de la fiesta molesta. Y mucho”.

“En el Día Internacional de la Enfermería, el día es poco valorado. Nosotros consideramos personal de enfermería a todo el que trabaja en la enfermería: desde el auxiliar, al licenciado en enfermería o posgrado. Y vemos que no somos reconocidos. En lo público, no llegamos a las mismas condiciones que otro personal de salud. No tenemos dedicación exclusiva y esas son luchas y reclamos en la Provincia, necesitamos que se nos reconozca. Esto significa que uno debería trabajar en un solo lugar, para no trabajar en distintos lugares y al no haber un reconocimiento económico del trabajo en la enfermería, hace que falte personal de enfermería en el mundo. Son trabajos que no son atractivos desde lo económico, hay que trabajar en dos lugares, para tener una vida digna”, agregó la secretaria general del SITRASAP.

Viola destacó el trabajo de todo el equipo de salud. “Médicos y enfermeros formamos parte del equipo de salud y logramos que funcione todo. Pero también incluimos a los compañeros que trabajan en la caldera del hospital. Y esos compañeros se merecen un monumento, viven trasladando tubos de oxígeno y si no los llevan, los pacientes se mueren. Lo mismo que la mucama, el administrativo, el técnico o el chofer que traslada los pacientes. Todos somos un eslabón de la cadena, todos formamos parte de esto y nadie es más que otro”, cerró.

