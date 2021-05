Cerraron 400 comercios en el centro de Santa Rosa

Compartir esta noticia:











Durante la pandemia de coronavirus el 10 % de los locales comerciales está cerrado por la crisis en el sector.

En este primer año y medio de Gobierno del Frente e Todos, coincidente con la pandemia de coronavirus, el 10 por ciento de los comercios santarroseños ubicados en el centro cerraron por la crisis económica.









Dese la Cámara de Comercio estiman que “el 10 % del total” tuvo que cerrar. La gerenta de la entidad, Rosalynd Valenzuela indicó además que “en esta situación, sin el diálogo y la presencia del Gobierno Pampeano, hubiera sido todo mucho más difícil”, afirmó en el programa Las dos verdades, que se emite por Radio Mitre Santa Rosa de lunes a viernes de 17 a 19 horas.

– ¿Cuántos comerciantes tuvieron que cerrar durante la pandemia?

– La realidad es que comercios que han cerrado en la zona céntrica son aproximadamente un 10 %, lo que no quiere decir que lo mismo no haya ocurrido en el resto de la ciudad. Lo que si ha ocurrido es que se ha migrado a la economía informal, es algo que tienta a cualquier comerciante cuando no tenes ventas.

Además no todos los comerciantes trabajan con el BLP, con lo cual no accedés a todos los beneficios. Es muy difícil para un comerciante sostenerse en este momento. Sin un diálogo constante con el Gobierno, no se podría ir soportando esta situación

– ¿De cuánto hablamos cuando se dice un 10 %?

– En el centro santarroseño hay unos 4 mil comercios, o sea, han cerrado unos 400,

– ¿Los dueños de los locales entendieron que estamos en una pandemia, o cuando les liberaron los contratos, aumentaron lo que creyeron les correspondía?

– Hay de todo, hay dueños a los que el local les significa el medio de vida, el mercado inmobiliario ha sido muy fluctuante y ha dependido de los dueños de los locales. Es una de las variables por las que cierran algunos comercios.

Restricciones

Ayer la Comisión de Gastronomía de la Cámara de Comercio acordó con el Gobierno Pampeano un aporte extraordinario para enfrentar gastos durante estos 15 días. Quien no tenga empleados registrados, recibirá 30 mil pesos, de 1 a 9 empleados, 80 mil pesos y más de 9 empleados, 100 mil pesos.

“Siempre pensábamos que podía pasar, que podía haber algún tipo de cierre por la ola de contagios, y lamentablemente, ya llegó”, agregó Valenzuela.

“Todos nos hemos reinventado, nos hemos preparado par un eventual cambio de horario, para un eventual cierre. El temor que se tiene es que sea mayor a los 15 días, como ha pasado en Buenos Aires. Pero la realidad es que todos los comerciantes estamos muy comprometidos con la situación sanitaria, controlarlo es una responsabilidad social y nos beneficia a todos”, agregó.

“De todas maneras nos esperábamos un cierre de este tenor, viendo la realidad de Europa, del Hemisferio Norte en General, esto es lo que sucedió. Nosotros vamos 4 o 5 meses después de lo que ocurre en el mundo con la segunda ola, y esto era esperable”, reconoció.

BLP

Esta mañana la Cámara de Comercio se reunirá con autoridades del Banco de La Pampa para solicitar el diferimiento de los vencimientos de cheques y créditos en la misma proporción en que se establecieron las restricciones, hasta el 26 de mayo próximo.

“En aquel momento inicial de la pandemia a ningún rubro se le suspendieron los cheques. Ahora se hace muy difícil responder a sistema con este cierre de 15 días, más que la mayoría de los comerciantes tomaron créditos, Esperamos que el BLP haya aprendido como toda la sociedad, y lo que el año pasado no se dio, se pueda dar hoy. Además el Banco tiene más experiencia y hay también regulaciones el BCRA”, dijo.

Respecto del horario corrido, dijo que la restricción va en el sentido de la propuesta de la cámara. “Con esto que ha pasado, el horario corrido es lo mejor, para que todos podamos cerrar a las 6 de la tarde. El Gobierno nos ha dicho que comparte la idea del horario corrido, ojalá la sociedad se acostumbre a circular en horarios de más temperatura”, indicó.

“La realidad es que los dueños de los comercios somos los principales policías para que se cumplan los protocolos sanitarios”, finalizó.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios