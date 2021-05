La OMS calificó como “preocupante” a la cepa de coronavirus descubierta en India

La responsable de la lucha contra la Covid-19 por la OMS, María Van Kerkhove, aseguró que «la B.1.617 es más contagiosa» y se alarmó por la cantidad de casos que presenta India, con cifras de hasta 4.000 muertos diarios.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) clasificó a la cepa de coronavirus descubierta en India, B.1.617, como «preocupante» por ser más resistente y contagiosa.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Esta variante es una de las razones, pero no la única, que explica la explosión de casos en India, el peor foco de la pandemia en este momento, destacó la agencia AFP.

Según las estadísticas oficiales, actualmente unas 4.000 personas mueren por día de Covid-19 en el país asiático, donde el balance total se acerca a los 250.000 muertos.

María Van Kerkhove, responsable técnica de la lucha contra el coronavirus en la OMS, dijo que «hay informes de que la B.1.617 es más contagiosa», y hay indicios de que tiene un grado de resistencia a las vacunas.

Regarding #COVID19 variant B.1617 first discovered in India, @mvankerkhove says that the strain «is classified by @WHO as a variant of interest…that has several mutations…to potentially cause increased transmissibility, as well as reduced neutralization.» pic.twitter.com/bvvB8u2WtR

— Global Health Strategies (@GHS) May 7, 2021