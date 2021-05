Ricardo Castro, el sucesor de Pepe Rodríguez: “vamos a colaborar con el intendente”

Compartir esta noticia:











Felicitaciones a las nuevas autoridades de la Unidad Basica Zona Norte… Publicada por Ricardo Daniel Castro en Lunes, 10 de mayo de 2021

El nuevo presidente de la Unidad Básica de Zona Norte, Ricardo Castro, afirmó que el local partidario “más grande de la provincia” va a trabajar “para la gente y en colaboración con el gobierno provincial y municipal”.

Este lunes por la mañana Ricardo Castro fue proclamado presidente de la Unidad Básica de Zona Norte mientras que Lucas Rojo, asesor de Luciano di Nápoli en la comuna local, fue oficializado como delegado al Consejo Local de Unidades Básicas que presidirá el intendente de Santa Rosa.

“Hubo compañeros que hasta último momento tuvieron la intención de presentarse, pero quedó la única lista, la del consenso general, con todas las líneas integrándola”, dijo Ricardo Castro en declaraciones al programa “Uno por semana” que se emite los sábados por LU 100.

Sucederá a “Pepe” Rodríguez a quien recordó como “un gran amigo, un gran hermano, un gran compañero, con Pepe trabajamos desde 1983 juntos. Con decisiones, con votos, hemos estado en la UB de Zona Norte. Es un gran honor presidir la Unidad Básica más grande de la provincia, tenemos 3.200 afiliados y si te ponés a pensar, hay muchos pueblos de la Provincia que tienen mucho menos”, afirmó..

“Hemos acordado con todas las líneas y para bien, ojalá se puede trabajar de manera conjunta para bien de todos. Luciano va a ser el presidente del Consejo Local de unidades básicas, pero líderes políticos en la ciudad hay varios, donde Luciano es el líder de su línea…”, dijo al ser consultado si el intendente se erigía en el conductor del peronismo de Santa Rosa,

– ¿Pero va a conducir el PJ capitalino?

– Y merecido lo tiene porque ganó una interna y es el intendente de Santa Rosa, la ciudad más importante de la provincia

– ¿Para qué está una Unidad Básica?

La nuestra estuvo todo el año abierta con boxeos, gimnasia, apoyo escolar, capacitaciones laborales, fue la única que estuvo abierta.

Faltan un montón de cosas, trabajar mucho en lo social y ayudar al compañero intendente en lo que más se pueda y siempre y cuando nos den la oportunidad de participar con ellos. Si el intendente no nos da la participación, no se puede hacer mucho…

– ¿Y se ha dado?

– Cada vez que se ha necesitado por una causa social, han estado a la altura de las circunstancias y nos han dado respuestas. Tengo que agradecer a Marcos Echeveste por la presencia que ha tenido.

En Zona Norte se alcanzó el consenso…

– Es importante porque hemos hecho las cosas bien, hemos sido abiertos, en mi caso no puedo decir que las otras líneas me hayan negado algo o me hayan cerrado las puertas, sobre todo las de gobierno, la de Roberto (Robledo), las de Lezcano,

uno está a la par de Hugo Marín y Mariano Fernández, somos parte de un peronismo histórico que tuvo un dirigente que fue cuatro veces gobernador, senador, interventor del PJ nacional, presidente del de La Pampa, como lo ha sido Carlos Verna y lo está siendo en mi criterio, el gobernador Sergio Ziliotto

– ¿Van a cambiar algo en la UB de Zona Norte?

– Nos preocupa mucho la calle Santa Cruz y ver en que forma hacerle un cepillado o algo para que el agua corra y no existan estos pozos. Ver cómo se puede trabajar con el compañero intendente y el provincial, estamos dispuestos a colaborar con el gobierno municipal siempre y cuando nos den participación, pero si no lo dan, poco podemos hacer.

– Lo dijiste más de una vez, ¿no les han dado esa participación?

– No, no, nos han dado participación, pero tal vez en este caso, lo que queremos es que se nos escuche un poquito más – finalizó Ricardo Castro.

