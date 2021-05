Ante el aumento de casos, docentes piden acciones directas a UTELPa para lograr “una virtualidad de calidad”

Compartir esta noticia:











Docentes entregaron un petitorio en UTELPa. Exigen que el gremio plantee una medida de fuerza y la vuelta a la virtualidad hasta que baje el número de contagios en la comunidad educativa.

Un grupo de docentes hizo llegar este lunes 10 de mayo un petitorio a la sede de UTELPa, de Santa Rosa. Estefanía Galeano, Aixa Romero y Marcela Haberkon se acercaron hasta las puertas la calle Pampa a plantear una educación en la virtualidad con calidad.

“Vinimos a UTELPa, luego de haber hecho llegar nuestros reclamos vía mail, vía telefónica y por WhatsApp, para pedirles que tomen una acción concreta en relación a la situación epidemiológica que está viviendo La Pampa y que sufrimos todo desde la vuelta a la presencialidad en el sistema educativo”, dijo a Plan B Estefanía Galeano.

“Sobre todo, las y los docentes que venimos mencionando desde marzo y no se han tomado medidas al respecto. Creemos que hay una urgencia en relación a esto, con centros sanitarios que están colapsados. Leíamos noticias acerca del CEAR, que ya no tiene camas para recibir pacientes y no vemos que nuestro gremio, que nos debería representar en realidad, que debería tomar cartas en el asunto”, agregó.

“Por eso venimos a pegar acá en la puerta, una encuesta que hicimos ayer en las redes sociales, invitando a las y los colegas docentes a votar, para ver si UTELPa debería o no tomar medidas de fuerza, en este momento tan álgido de los contagios”, precisó Galeano.

La encuesta de unos 500 votos, pidió por medidas de fuerza. “Nuestra situación es alarmante”, agregó Aixa Romero. “Preferimos que se continúe enseñando en la virtualidad para poder seguir con nuestra tarea docente. Queremos dejar de exponernos a una situación riesgosa, tanto para docentes como para estudiantes y por eso vinimos a UTELPa, a ver si nos escuchan. Ni el gobierno ni el gremio se están haciendo cargo de esta situación que estamos atravesando docentes y estudiantes”.

Por su parte, Estefanía pidió que se analicen los números de contagios por escuelas. “Hay que ver la cantidad de aislados y personas contagiadas por escuelas. Eso no se está dando a conocer. Yo no sé de dónde saca el Ministerio de las cifras. Queremos que haya un seguimiento más pormenorizado por escuelas. Si se analiza por cantidad de habitantes, tenemos más casos que el AMBA, hay que apuntar a datos pormenorizados, colegio por colegio y no cifras tan apmplias que da el ministerio”.

En este sentido, agregó que “si volvemos a la virtualidad, se supondría que el gobierno hiciera una inversión en conectividad y dispositivos para la familia y docentes que lo necesiten. Esa seria la forma de asegurar virtualidad con calidad. El año pasado, los docentes se quejaron con razón que no sus hijos no podían acceder a la educación virtual. Por eso el gobierno debería asegurar dispositivos para todos y todas las familias pampeanas. La virtualidad debe ser de calidad y el gobierno debe asegurarla”.

Consultada sobre la vacunación para las y los docentes, manifestaron su acuerdo. “No es cierto que los docentes no quieren vacunarse. Hay miles de docentes anotados y no nos han llamado”.

Con respecto a la virtualidad, Galeano dijo que “hay que suspender las clases para que baje la circulación y una vez que bajen los contagios, volver a la presencialidad y exigir la vacunación de las y los docentes”.

Para Galeano, hay una presencialidad ficticia debido a docentes aislado y suplencias que no se cubren. “Hay más docentes aislados que en el aula y no se llega con el tiempo para cubrirlos y hay docentes sin alumnos en la escuela y alumnos sin docentes por el sistema de presencialidad. Frente a eso y siendo que en algunos establecimientos no se cumplen los protocolos y la gente no denuncia, todo suma a que no se transparenten datos o que chicos y chicas vayan a la escuela y no tengan docentes”.

Por último Marcela Haberkon señaló que “hay protocolos que no se cumplen. En el ingreso hay amontonamiento por esta cuestión de que no se puede sostener la distancia social de 150 personas. Los recreos son momentos de circulación excesiva. Y con respecto a las ventanas, si las dejamos abiertas, el frío es insostenible. Amamos la presencialidad, pero esta presencialidad, con burbujas casi vacías de chicos o burbujas completas pero sin docentes, esta presencialidad va en desmedro de la calidad de educación. Necesitamos una educación en la virtualidad con recursos, con dispositivos y posibilidades de conexión adecuadas, para que haya una educación de calidad, sin correr riesgos”, cerró.

