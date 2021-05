Paro en la Cooperativa de Viviendas por dos casos positivos: la conducción no aisló al personal y llamó a la policía

Compartir esta noticia:











Trabajadores de la Construcción iniciaron un paro por el despido de dos trabajadores que reclamaron el cumplimiento del protocolo sanitario por el coronavirus. La Cooperativa, conducida por el exconcejal radical Féliz Villatoro, se negó a aislar a los contactos estrechos y ante la medida gremial, los denunció ante la policía.

Este martes se inició una protesta ante dos despidos y en reclamo de cumplimientos de protocolos sanitarios de coronavirus.

Trabajadores de la construcción de la Cooperativa de Viviendas, en Ameghino y Circunvalación, iniciaron un paro ante el despido de dos compañeros y la falta de cumplimiento de protocolos sanitarios por COVID-19.

Oscar Llanos, delegado de la obra Cooperativa de Viviendas dijo a Plan B que el paro iniciado es ante la falta de cumplimiento de protocolos de trabajo. “No nos están dando las cosas necesarias de limpieza y los baños son un asco y ellos no lo cuentan como parte de este protocolo, pasando semanas sin limpiarlos”.

“Además están ocultando contactos estrechos. Hubo dos casos positivos de COVID-19 y no lo informaron. Trabajamos nueve horas todos juntos. Por ejemplo, Francisco Toledo, que está grave e internado y Félix Villatoro (ex concejal, que lleva adelante la construcción) lo tomó como una tos normal”, afirmó.

“Nos reunimos el viernes y preguntamos por qué no aislan a la gente que tienen que aislar. Acá somos 40 personas y se aislaron a cuatro nomás por dos casos positivos, más allá de que uno se trata de cuidar siempre”, afirmó Llanos.

“Y ante estas cuestiones, dos compañeros, Fernando y Rodrigo, que preguntaron, tuvieron el despido. Él nos dijo que teníamos que aislar si solo teníamos síntomas, cuando no es así, por eso se aísla el contacto estrecho, si tuviste contacto y no tenés síntomas, te aíslan igual, pero fueron despedidos dos compañeros que nada que ver. Dijo que fue por reducción de personal, pero en este caso los despidos fueron después de la reunión en la obra y los reclamos”, señaló a Plan B.

“En suma, hablamos yo, el subdelegado y este chico y se la agarró con él. No puede ser que tengamos que reclamar para que haya jabón, alcohol en gel, no hay nada de eso y corremos riesgo de contagiarnos de coronavirus”.

“Me parece injusto que no se cumplan los protocolos. No cuesta nada dar las herramientas para que nos cuidemos y se mantenga el baño. En su momento no repartieron los barbijos y luego lo hicieron”, afirmó Llanos.

“Nuestra idea es parar la obra, que se reincorpore a los despedidos, y que se cumpla a rajatabla la limpieza de la obra y se respeten los contactos estrechos”, resumió el delegado de la obra en construcción en la Cooperativa de Viviendas.

Luego del reclamo, efectivos policiales se acercaron hasta la obra para intentar impedir la medida de fuerza y notificarse sobre la situación.

Llanos agregó que hay trabajadores que están amenazados y que deberían estar aislados y no lo están. “Hay contactos que tendrían que estar aislados y están trabajando. Si te aíslan te pagan igual, pero no entendemos el pensamiento del presidente de la cooperativa, querrá que la gente no esté en su casa, es una falta de respeto. Siendo político él, debería pensar más en la comunidad”.

“Él (por Villatoro) no sabía cuántos casos positivos había en la obra. Uno de los muchachos que dio positivo, fue el que hace las compras”, explicó Llanos.

Por otra parte, Fernando, otro de los trabajadores despedidos, explicó: “el planteo de él (por el presidente de la cooperativa) es que si no tenés síntomas que no te aislen. Pero nosotros preguntamos ¿y si uno es asintomático?, los síntomas aparecen al tercer o cuarto día, lo sabemos todos a eso. Yo pedí que se aísle a quienes se tienen que aislar, pero en reclamo a eso, a las dos horas me llamaron a la oficina y me mandaron el telegrama de despido”, cerró.

