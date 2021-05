Se calienta la interna del PJ: la llamativa candidatura de Vera, el enfrentamiento en Villa del Busto y el enigma de Colonia Escalante

Compartir esta noticia:











En la última semana de plazo para la presentación de listas, lo que parecía unido, se puso en dudas. Criticas por lo bajo al Subsecretario de Salud, el enfrentamiento “seguro” en Villa del Busto y las dudas en Colonia Escalante,

Las Unidades Básicas de Santa Rosa se presentan como un escenario de disputa de aspiraciones personales conjugado con el deseo del intendente Luciano di Nápoli de contar con un Consejo Local que le responda y le permita erigirse, también formalmente, en el jefe del peronismo santarroseño.









El Jefe Comunal ganó las internas y las generales de 2019 pero para consagrarse, algunos consideran que tiene hasta que llegar a conducir el PJ capitalino. El acuerdo de las líneas mayoritarias le allana el camino, pero algunas diferencias personales ponen en riesgo el armado que él mismo monitoreó.

Para el Consejo Local de Unidades Básicas importan el presidente, que tiene voz, pero más el delegado, que tiene voz y voto.

Por lo bajo, altos funcionarios provinciales dejan trascender su desconcierto y sus críticas a la aparición del subsecretario de Salud, Gustavo Vera, uno de los capitanes del barco que lucha contra el coronavirus, enfrascado en una pelea interna por la presidencia de la Unidad Básica de Villa Parque, que lo podría sacar de foco en uno de los peores escenarios sanitarios.

Es cierto que no sería el único integrante del Gabinete de Sergio Ziliotto en ocupar un cargo, ya que el Ministro de Conectividad y Modernización, Antonio Curciarello, aparecería como delegado en una de las Unidades Básicas, pero los cañones no apuntan contra él porque se sabe que con suerte, con mucha suerte, el Consejo se reúne un par de horas, una vez al mes.

En cambio, la aspiración de Gustavo Vera implica un esfuerzo mayor, ya que quiere ser el presidente de la Unidad Básica de Villa Parque y para sostenerse asegura contar con el aval de nada más y nada menos que de Carlos Verna.

No es que no lo consideren un dirigente de peso o un funcionario destacado. Todo lo contrario, se le reconocen aptitudes de gestión, lealtad y pertenencia al vernismo, pero genera interrogantes respecto de la lectura que hará la sociedad de su participación partidaria en medio de una pandemia de coronavirus en la que se desconoce si la segunda ola alcanzó o no su pico más alto.

Además, y como corolario de la discusión partidaria, esa Unidad Básica habría sido prometida por di Nápoli a a Juan Grotto, referente de Pampero, agrupación que integra el gabinete de gobierno de Santa Rosa con tres personas en funciones.

Interna segura

Un escenario completamente distinto y sin mayor escarceo, se da en la Unidad Básica de Villa del Busto, donde el acuerdo mayoritario aspira a garantizar la reelección de Soraya Santamarina, una destacada militante y dirigente barrial.

Además del aval de las líneas mayoritarias, Soraya Santamarina tiene otra condición escasa en esta elección: es la única mujer que quedaría como presidenta de una de las siete unidades básicas de Santa Rosa.

Sin embargo, dos militantes barriales, también con trayectoria, encabezan a un grupo de personas que están dispuestos a dar batalla. De hecho, Marcos Ermantraut y Cristian Massuco, ya retiraron la documentación para presentar lista y se los ha visto recolectando avales.

Incógnita ¿y otra muer?

En Colonia Escalante aseguran que el intendente de la capital pampeana promueve la reelección de Daniel Rodríguez Colipi, y coloca como delegado a uno de sus funcionarios y fiel militante de La Cámpora, Genaro Goycochea, hoy a cargo de la Dirección de Espacios Verdes.

Pero el nombre del presidente generó ruido y Convergencia le enfrenta a Nelson Nicoletti, militantes de los ‘70, víctima de la dictadura, funcionario de Rubén Marín, y legislador del Parlasur.

Pero allí no termina la discusión: Silvia Benvenuto es una militante barrial que pertenece al vernismo y ya vio postergadas sus intenciones en la elección anterior, cuando fue consagrado Colipi. Además, de conseguirlo, sería la segunda mujer, que no alcanza para la mitad de las presidencias, pero dos, suena mejor que solo una.

Benvenuto, de 51 años, le contó a Plan B que milita en el peronismo desde los 14 años. Se inició en Zona Norte y desde el ‘85 se mudó al matadero, donde compartió militancia con Leonardo Avendaño, Mario Canoba, entre otros dirigentes. Fue dirigente vecinal, de la APDH e integró la casa Juana Azurduy.

“Hace 4 años cedí mi lugar para que el actual presidente acceda a la presidencia, para lograr la unidad. Hoy muchas compañeras me piden que asuma yo la presidencia. Creo que es nuestro tiempo, con humildad pero con compromiso queremos conducir la Unidad Básica”, afirmó.

“Si La Cámpora pone al delegado al Consejo Local, nos corresponde a nosotros ocupar la presidencia. Llama la atención en este tiempo de tanto empoderamiento del rol de las mujeres, que de siete unidades básicas, sólo una mujer encabece la conducción”, destacó.

Dijo que respeta al intendente Luciano di Nápoli y adelantó que “confío en él, que tendrá el compromiso de defender la mujer, y reconocer su lugar, y que ratifica su línea con quien es su jefa política, la querida Cristina Fernández, quien siempre empuja y defiende el espacio político de las mujeres”.

Reelección

Daniel Rodríguez Colipi confió que su candidatura “surge del consenso, me respalda Luciano di Nápoli, y la lista fue conformada por todas las líneas y algunas agrupaciones. Solo falta cerrar con Convergencia”, indicó.

El dirigente peronista cuenta, además del apoyo explícito del intendente, con el antecedente de haber sido el único presidente de una unidad básica que integró “la lista de di Nápoli”, recordó.

“He hablado con todos los sectores, con todos los compañeros, para llegar a la lista de unidad, que sería lo más conveniente en el contexto que estamos viviendo porque la pandemia no nos da respiro y la situación está cada vez más complicada”, dijo,

“Entiendo que haya compañeros y compañeras que quieran armar una lista, y tienen todo su derecho. Vamos a hacer todo lo posible para alcanzar la unidad”, cerró el presidente de la Unidad Baśica de Colonia Escalante.

Por último cabe mencionar que Carlos Amoroso se encamina a presidir en Villa Alonso, Ricardo Castro en Zona Norte y repetiría su mandato Ariel Otero al frente de la Unidad Básica de Villa Santillán.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios