En nombre de la libertad: familiares prohibieron vacunarse a sus adultos mayores y hoy están contagiados

El hecho ocurrió en una localidad del norte pampeano. El subsecretario de Salud, Gustavo Vera evitó dar nombres y criticó la decisión. “Necesitamos que la población acompañe las medidas sanitarias”, dijo.

En hecho insólito ocurrió en una localidad del norte pampeano, cuando familiares prohibieron vacunar a sus adultos mayores y en la actualidad están contagiados de coronavirus.

La información fue revelada por el subsecretario de Salud, Gustavo Vera, quien reconoció que están en su derecho pero criticó la decisión. “Hoy están contagiados”, dijo en declaraciones radiales.

“Por eso necesitamos que toda la población acompañe las medidas sanitarias”, agregó, para resaltar el proceso de vacunación en La Pampa.

“No voy a dar el nombre de la localidad. Pero hoy esos adultos mayores están todos contagiados. Adujeron razones como la libertad individual”, afirmó. “Por eso necesitamos el apoyo del 100% de la población y lamentablemente, hay un sector que no hace caso y lo ve pasar, pero no lo verá pasar: ya hay niños, no acá, pero sí tenemos gente internada con 30 y 45 años. Y eso se debe a la falta de cuidados”, criticó.

Vera, analizó la situación epidemiológica provincial, en el marco de la llegada de la segunda ola de coronavirus y reiteró a la población que acompañe las medidas tomadas por el equipo de salud provincial.

“Lamentablemente está ocurriendo lo que ocurre en el mundo que un sector no acompaña y ese sector contagia al sector que acompaña. Por ejemplo, en Estados Unidos o Rusia, hay una porción de la población que no se vacuna y esto ocurre en todos lados”, dijo en declaraciones radiales.

“Por eso necesitamos que nos acompañe en esto el 100% de la población, no el 70, porque el 70 que se cuida es contagiado por el otro 30”, agregó.

“Y eso ocurre en La Pampa, en la Argentina y en el mundo. Y es una pena, cuando hay herramientas muy superiores al año pasado, que lo decíamos así, sin esperanzas. Hoy hay mejores tratamientos y están las vacunas. Y no es que no tenemos vacunas nosotros, el mundo no tiene vacunas porque hay tres o cuatro países dueños del mundo, que tienen las bombas atómicas, que están vacunando en porcentajes superior al resto del mundo, pero el mundo no. Y las vacunas van están llegando y en un tiempo no muy lejano, lo harán en mayor cantidad”, dijo a periodistas de la FM Radio Noticias.

“Yo no quiero dar tiempo, pero no en más de seis o siete meses, vamos a tener vacunada a gran parte de la población. Hoy hay 65.000 pampeanos vacunados con la primera dosis y estratificados por factores de riesgo”, recordó Vera.

En este sentido, el subsecretario de Salud resaltó el proceso de vacunación para personas con factores de riesgo. “Necesitamos tener vacunadas mínimamente, arriba de 60 a todos y en factores de riesgo de 40 a 60 a todos. Eso sería entre 80 y 85 mil personas. Estamos a poco de ese número, pero es un combo, no alcanza, hay que vacunar a 250.000 pampeano. Y eso también va a llegar”.

