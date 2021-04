Adherirán a la Ley de desarrollo del sector acuícola: Se crea un fondo de incentivo de la actividad

Compartir esta noticia:











Se constituyó un Plenario de comisiones de Asuntos Agrarios y Ecología para recibir a Fernanda González, directora de Recursos Naturales de La Pampa, y a su equipo de trabajo, con el fin de tratar dos proyectos de la diputada Alicia Mayoral y de los diputados Oscar Zanoli, Ariel Rojas y Roberto Robledo. El primero tiene que ver con la adhesión a la Ley Nacional 27487, que prorroga y reforma la Ley 25080 denominada Ley de Inversiones Forestales, mientras que el segundo se refiere a la adhesión a la Ley Nacional 27231 de Desarrollo Sustentable del Sector Acuícola. Ambos fueron dictaminados favorablemente por mayoría, y por minoría fijando posición en el recinto.

En cuanto a la adhesión a la ley nacional que reforma la Ley de Inversiones Forestales, Fernanda González expresó: “Nos pareció muy buena esta iniciativa. Si bien no tenemos mucho desarrollo en esto, es importante la adhesión para poder tener los beneficios. La fortaleza que tenemos es que contamos con el conocimiento técnico. Y lo importante es estar preparados para aquellos que quieran desarrollar estas actividades”.

A su vez, reveló que “la forestación de tipo industrial casi no se ha desarrollado. El espíritu de la ley nacional fue de fomento. En nuestra provincia tenemos programas vigentes y así y todo nos está costando mucho poder fomentar esta actividad, pensando en la conciencia sobre la deforestación. Todos los años por suerte se van incorporando industrias, y de a poco se va tomando conciencia”.

Por otro lado, en el tratamiento de la adhesión a la ley sobre desarrollo del sector acuícola, dijo que “se plantea una situación similar como la anterior. Es importante adherir porque se crea un fondo de incentivo de la actividad. Es importante que esté creado este fondo, para estar además preparados legalmente para el desarrollo. Esto antes no estaba. Igualmente hay que dejar en claro que porque esté la adhesión no significa que vayamos a hacer cosas que no sean viables. Pero insisto: es importante tener las herramientas ante cualquier situación”, finalizó la funcionaria ante los diputados.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios