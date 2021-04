Vecinas del Barrio Almafuerte se reunieron con di Nápoli y Lezcano: “queremos que nos saquen de ahí”

Compartir esta noticia:











“Lo que uno se compra con esfuerzo y sacrificio trabajando, viene una tormenta y te lo traga”, dijo Laura, una de las vecinas del barrio.

Este viernes se llevó a cabo una reunión entre vecinas afectados por la inundación del Barrio Almafuerte con el jefe comunal Luciano di Nápoli y el titular del IPAV, Jorge Lezcano.

En declaraciones radiales, Laura, adelantó que solicitarán una reubicación debido a las inundaciones cada vez que llueve en ese sector de la ciudad.

“Con Jorge (Lezcano) hemos tenido varias reuniones, ha estado en el barrio sacando fotos de cómo están las casas. Él nos estuvo bancando desde el primer momento. El intendente nos propone proyectos y obras, que hace años que escuchamos y nunca avanzan”, dijo.

“Ahora estamos con la expectativa que nos queremos ir, vamos a ser su sombra hasta que no nos saquen de ahí. No es solamente la inundación, convivimos con arañas, insectos, basura, cada vez que sube el agua. Un día antes, de la Maratón, cortaron los yuyos, algo que veníamos pidiendo desde el verano. Ahí vivimos con mosquitos, se tapan las cloacas si sube el agua, queremos que nos saquen”, criticó en declaraciones a periodistas de la FM Radio Noticias.

“Estamos cansados de perder nuestros muebles cuando llega el agua y nos quieren arreglar con subsidios de $5000, de $15000 y no arreglás nada con ese monto. Lo que uno se compra con esfuerzo y sacrificio trabajando, viene una tormenta y te lo traga”, agregó.

Consultada sobre cómo sobrellevaron la tormenta del domingo, Laura dijo que “el domingo, mientras ellos disfrutaron la Maratón, el agua nos quedó en la puerta de la casa. Si llovían diez milímetros más, terminábamos inundados y perdés muebles, colchones, todo. Esas casas no dan más, algunas partidas, con humedad. El intendente promete y no hace, pero no va a ver cómo están las casas. El trabajo lo hizo Jorge Lezcano hace dos semanas atrás. Nosotros vamos a seguir reclamando hasta que nos saquen de ahí, no queremos vivir más ahí”.

Cabe recordar que tanto el municipio como el IPAV iban a realizar un estudio para determinar qué viviendas son necesarias reconstruir en otros lugares.

Además, desde el municipio se están haciendo estudios para ver qué soluciones se dan a las viviendas que todavía se pueden seguir sosteniendo.

