Longobardi se disculpó tras sus dichos sobre el autoritarismo y dio explicaciones

Compartir esta noticia:











Luego de su pedido de instalación de una dictadura en la Argentina, Marcelo Longobardi admitió que se equivocó y se justificó.

Durante la jornada del último miércoles, Marcelo Longobardi protagonizó un testimonio verdaderamente escandaloso en Radio Mitre: pidió instalar una dictadura en la Argentina. De hecho, el propio Jorge Lanata quedó petrificado con sus dichos y le marcó la cancha: «Es muy fuerte». Y este jueves, el conductor admitió el error y la gravedad del asunto e intentó explicarlo.

Un colega de Longobardi realizó una introducción cuestionando a los medios de comunicación por haber levantado los dichos del conductor, a quien le dio el pie para hacer una crítica: «He visto escenas en programas de televisión, donde se les agregaban tiros y sirenas. ‘¿Y dónde están los tiros?’, me preguntaba yo. Ni hablar de los portales y las redes».

Su compañero de radio intentó apoyarlo con sus declaraciones y reforzó: «Ahí te tienen alquilado, Marcelo. Hay que generar tráfico, Marcelo. Y la métrica. ‘Mirá lo que Longobardi le dijo ayer a Lanata’, decían. Y la gente enloquece». Luego de coincidir, el presentador se tomó unos minutos para hacer un descargo.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Con el objetivo de hacer una autocrítica, Longobardi expresó: «A propósito de eso, hubo un gigantesco malentendido. No me sacaron de contexto, un poco sí, pero ese no es el punto. No voy a argumentar que me sacaron de contexto: yo me expresé mal. Y después me di cuenta. Di por sobrentendido que vienen siguiendo la secuencia respecto al problema de la autocracia y terminé apareciendo y diciendo una cosa, cuando yo en realidad quería decir lo contrario».

Luego, el periodista de Radio Mitre se excusó de una manera sumamente extraña: «Es una situación súper incómoda. Me salió mal. Generalmente, no me pasa. Yo no soy el mejor hablando, pero trato de que mi cerebro conecte con mi boca y diga lo que pienso. A veces puede salir mal. Salió mal. Hice una conexión equivocada, que sonó tan inapropiado. Me sentí muy incómodo porque me salió lo contrario. Generalmente, no corre en ese programa. Este programa es incuestionable desde el plano de los valores democráticos. Mil disculpas por hablar de manera autorreferencial.»

Finalmente, aclaró que hasta el propio Lanata le resaltó que lo que estaba diciendo era sumamente vergonzoso e inapropiado: «Lamentablemente, me ocurrió que dije algo cuando en realidad quería decir lo contrario. Pasó en el apuro, en el pase con Jorge (Lanata). Yo no me di cuenta del tema y ayer me di cuenta de que Jorge reaccionó mal. Él me dijo: ‘Pero eso es muy fuerte’. Y yo dije: ‘Sí, sí, claro’. Me estaba expresando mal, me expresé mal. Me equivoqué en los términos a los que me refería en un asunto tan delicado. Sonó horrible. De todas maneras, con la introducción a esta explicación, el asunto merece un comentario más extenso a las 9 de la mañana. Yo no pretendo de ningún modo, que las personas que se hicieron de este malentendido, se hagan eco de lo que va a ocurrir porque eso, por supuesto, los medios y la prensa optan por quedarse con el malentendido y no con la explicación». (El Destape).

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios