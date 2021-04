Primera reunión del Consejo Municipal de Seguridad Democrática: “Creemos en un cambio de paradigma”

Compartir esta noticia:











El intendente de Santa Rosa, Luciano di Nápoli, inauguró la primera reunión del año del Consejo Municipal de Seguridad Democrática: “Para nuestra concepción ideológica, democracia es mucho más que ir a votar y por eso celebramos la instrumentación de este nuevo Consejo a partir de un nuevo paradigma, donde la seguridad no tiene que ver con el control reglamentarista o policial, sino con la participación ciudadana, de nuestras instituciones y comisiones vecinales”, dijo.

De esta reunión virtual participaron también el ministro de Seguridad de la provincia, Horacio di Napoli; la viceintendenta, Paula Grotto; el secretario de Gobierno, Heriberto Mediza; el jefe de la policía provincial, Héctor Lara; el jefe de la unidad Regional 1, Guillermo Torres; Sonia Bruegno en representación del ministerio de Educación; concejales; funcionarios del ministerio de seguridad y de las distintas áreas del municipio.

El intendente remarcó que “la seguridad no es un problema de la policía o del ministerio, más bien ellos vendrían a ser la última ratio de la cuestión. La seguridad tiene que ver básicamente con la prevención y con la concreción de una sociedad más justa e igualitaria y se hace necesario una toma de conciencia cívica de que esto va más allá de lo que se conoce como medidas de seguridad y requiere de la mayor participación posible”.

“La seguridad ciudadana –siguió el jefe comunal- demanda tener en cuenta los distintos requerimientos y etapas que conlleva, por ejemplo el desarrollo urbanístico influye sobre la seguridad y este nuevo paradigma lo deberá tener muy en consideración”.

El intendente destacó la muy buena relación que desde el municipio se tiene con el ministerio de Seguridad y con la policía “que siempre nos ha acompañado”. Remarcó que se trata “de una de las mejores policías del país” y felicitó al ministro por el proyecto de ley de seguridad elaborado y que ya ingresó para su debate en la Cámara de Diputados. “Cuando fui legislador presenté una iniciativa que seguramente en la presentada por el ministerio ha sido enriquecida pero motivada con el mismo espíritu, un proyecto de seguridad integral que va más allá de ser una modificación a la ley policial”.

“De ese cambio de paradigma estamos hablando”, manifestó di Nápoli que destacó que proponga la creación del Consejo de Seguridad Provincial que articulará con los Consejos de cada localidad, como este que hoy inauguramos, y al que nos sumaremos con nuestra mayor disposición”.

Finalmente dio paso a los demás participantes de este zoom a través del cual se concretó la primera reunión del “Consejo Municipal de Seguridad democrática” donde “participemos todos y todas”, destacó el intendente.

“El mano a mano con la gente lo tiene el Consejo Provincial”

A su turno, el ministro de Seguridad, Horacio di Nápoli, aseguró que desde su cartera participarán “no sólo de esta reunión, sino de cada una de las que se celebren, de este Consejo” y volvió sobre el tema de la nueva ley de seguridad donde, dijo, “el proyecto abarca más que a nuestra policía, a la cual le otorga el reconocimiento que merece” y dijo que “son fundamentales los consejos de seguridad de cada localidad, porque son los que tienen el mano a mano con el y la vecina”.

También el jefe de la Unidad Regional 1, Guillermo Torres, destacó el “gran esfuerzo que está haciendo nuestra policía no sólo en la prevención del delito, que por las distintas medidas que hemos tomado, ha disminuido; sino en el control de las actividades en este tiempo donde el gobierno con un gran esfuerzo no las ha restringido para no afectar el trabajo en medio de esta pandemia” y la necesidad de trabajar en conjunto con las comisiones vecinales, marcando que “la colaboración del municipio es fundamental en la prevención, para mantener limpios los baldíos e iluminados los distintos puntos de la ciudad”.

Entre los temas abordados, destacan proyectos de escuela segura, seguridad vial, corredores seguros para niños y adolescentes; alarmas vecinales y la posibilidad de la creación de la figura de fiscales de género.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios