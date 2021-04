Fernández ratificó la suspensión de clases: “las medidas las voy a hacer cumplir”

Compartir esta noticia:











El presidente Alberto Fernández brindó una conferencia al término de la reunión celebrada con el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. “En el área concreta de Buenos Aires el mayor incremento de contagios es de 9 a 19 años”, resaltó el Presidente.

El mandatario precisó que “terminamos una reunión con el jefe de gobierno de Buenos Aires y se extendió más de una hora, me planteó sus inquietudes y pudo escuchar la mirada y las razones por las cuales se tomaron las medidas que tomamos”, dijo.

“Le expliqué algo que siento y siente Axel, que es que todos quisiéramos que se vuelva a la presencialidad lo antes posible. Todos los datos científicos dan cuenta que los problemas no ocurren en los colegios”, agregó.

“Pero detrás de la presencialidad se genera todo un molimiento social que incrementa la circulación ciudadana y que con esa mayor número de gente que circula, que representa el 25% o 30% de gente que circula , el riesgo de contagio crece”, dijo Fernández.

“Desde que las clases han vuelto, la curva de contagios ascendió precipitadamente”, agregó el Presidente. “En el área concreta de Buenos Aires el mayor incremento de contagios es de 9 a 19 años”, indicó Fernández.

Entiendo su preocupación, pero “es evidente que solo reduciendo la circulación y el contacto humano, reducimos el número de contagios”, dijo. “Yo entiendo la preocupación del Jefe de Gobierno pero las medidas las voy a hacer cumplir, tengo la obligación de cuidar la situación del AMBA”, afirmó Fernández.

“El coronavirus «no nos deja dudar y no nos da tiempo cuando dudamos», dijo Fernández al ratificar las medidas restrictivas que rigen desde hoy en el AMBA, entre ellas la suspensión de clases presenciales por 15 días a partir del lunes próximo.

«No podemos esperar más, tenemos 25 mil casos diarios. Hagan memoria de lo que fue Enero que los casos eran 7 mil por día. Ahora, con 4 veces esa cantidad, ¿no sentimos el riesgo?», agregó el mandatario.

«El virus no nos deja dudar y no nos da tiempo cuando dudamos. Con el virus no negociamos y debemos ser inflexibles. Por eso tomé la decisión que tomé», dijo el Presidente en rueda de prensa en Olivos, tras reunirse con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

«Vamos a seguir adelante con el Decreto que hemos puesto en marcha y vamos a coordinar la acción de fuerzas federales con las de la ciudad», indicó el Presidente y agregó que la reunión fue en buenos términos, mostrándose confiado en retomar el diálogo con el jefe porteño.

El presidente Alberto Fernández dijo hoy que confía llegar al 30 de abril y que «hayamos ganado el tiempo necesario para parar los contagios de coronavirus y vaciar las camas» de la ciudad de Buenos Aires, tras reunirse con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta en la residencia de Olivos.

En una rueda de prensa, el mandatario aseguró que el Gobierno lo que propone es «15 días de shocks y parar la circulación y el relajamiento social», en tanto que -por otro lado- ratificó la continuidad en el cargo del ministro de Educación, Nicolás Trotta, con quien mantuvo una «larga charla» esta mañana.









Momentos antes del inicio de la reunión, Horacio Rodríguez Larreta presentó un amparo ante la justicia para continuar con el dictado de clases presenciales.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires interpuso este viernes ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación una acción declarativa de inconstitucionalidad contra lo dispuesto por el Decreto 241/2021 en relación a la presencialidad de las clases, suspendidas desde el lunes próximo y por un plazo de 15 días en el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) para mitigar la segunda ola de coronavirus.

La cautelar es contra el artículo 2 del decreto, publicado este viernes en el Boletín Oficial y plantea al Máximo Tribunal que se le ordene al Estado Nacional que «se abstenga, hasta el dictado de la sentencia definitiva y firme, de llevar a cabo cualquier acto que implique poner en ejecución el decreto cuestionado».

En su presentación, el Gobierno porteño sostiene que el decreto «viola la autonomía de la Ciudad» e «implica una virtual intervención federal, porque se arroga potestades sobre competencias locales, en salud y educación».

La presentación fue realizada minutos antes de que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, llegara a la residencia de Olivos para mantener una reunión de trabajo con el presidente Alberto Fernández, a propósito de esta decisión, adoptada entre las medidas resueltas para mitigar el exponencial crecimiento de casos de coronavirus en el marco de la segunda ola de la enfermedad.

Se trata de una «acción declarativa de inconstitucionalidad» presentada ante el máximo tribunal a las 9.50 de la mañana de este viernes por el abogado Diego Farjat, en representación del Gobierno porteño y donde el demandado es el Estado nacional.

En la argumentación de la presentación, se indica que la medida «no es razonable» ya que «la suspensión de las clases presenciales dispuesta no se encuentra justificada en datos empíricos, y resulta arbitraria porque obedece exclusivamente a la voluntad de quien detenta el Poder Ejecutivo Nacional».

«Por el contrario, está científicamente demostrado, en el ámbito internacional y local, que el grado de contagio en establecimientos escolares es mínimo», fundamenta el Gobierno de la Ciudad en la presentación ante la Corte.

También manifiestan que lo dispuesto por la Casa Rosada «constituye una clara violación al principio de igualdad, porque se evidencia una discriminación arbitraria con relación a las restantes provincias, que pueden decidir respecto de la continuidad o suspensión del ciclo lectivo 2021».

En el escrito se puso énfasis, además, en que «la normativa cuestionada vulnera tratados internacionales de jerarquía constitucional (Convención sobre los Derechos del Niño, art. 75, inc. 22 CN), que consagra el derecho del niño a la educación, como un derecho progresivo que debe ejercerse en condiciones de igualdad».

En ese sentido, remarcan que «debe garantizarse la efectividad de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que concurren a las escuelas públicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la educación y a la salud, amparados por las normas constitucionales y convencionales».

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios