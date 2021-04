Titular de prepaga alertó sobre la segunda ola de contagios: “Muchachos, acá o comemos vómito o comemos mierda”

Compartir esta noticia:











Funcionarios de Nación, de la Ciudad de Buenos Aires y también del sector privado están viviendo horas complicadas por el aumento de casos de COVID-19 tanto en el AMBA como en el resto del país. En ese contexto, Claudio Belocopitt planteó un cuadro de situación como titular de Swiss Medical, y cierto hartazgo por los dichos de algunos de los comunicadores de su Grupo América.

Cabe recordar que desde 2017, Claudio Belocopitt es titular del 40% del paquete accionario de América TV, A24, Radio La Red, Primicias Ya y Canal 10 de Junín.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Sentado en el programa de Alejandro Fantino dijo: “Esto (la pandemia) es una guerra. Porque si no entendemos las consecuencias, si no medimos el dramatismo que está viviendo toda la gente que en su trabajo trata de sacar este despelote adelante, entonces no podemos hacérselo entender a la gente… ¡Y ni te digo lo que pasa en nuestros propios medios de comunicación haciendo y diciendo cualquier disparate!. Que si es mentira , que si es falso…”.

Efusivo, Belocopitt graficó la actual situación sanitaria sin filminas ni con tono de tenemos todo bajo control. “La situación es hipercrítica. O tomamos conciencia entre todos y nos dejamos realmente de joder (…) o las consecuencias van a ser un espanto. (…) Si cada vez que uno plantea una situación sanitaria te contestan ‘¿Pero qué hacemos con la economía?’, y bueno, qué querés. Acá lo que tenemos que para decir es: ‘¡Muchachos, acá o comemos vómito o comemos mierda. Acá no hay milanesas con papas fritas! ¡Hay vómito y mierda!”.

Al parecer, este empresario de la salud y de los medios viene batallando dentro de América TV con la cuestión de la pandemia. Pero a pesar de tener el 40% de ese grupo mediático, no todos atienden sus advertencias. Y lo explicó así: «Como decían hace cinco días: ‘Ahi viene el loquito de Belocopitt que nos quiere asustar a todos’. ¿Estamos todos locos? ¡Investiguen y dígannos: ‘Flaco, hice esta investigación y está llenas de verdades’! Porque sino, confunden a la gente».

«La gente los mira a ustedes y se los cree. Y después (la gente) dice: ’Pero no, si esto es una cuestión política’. Estoy cansado de escuchar horas de explicación de lo que nos pasa con argumentos de que esto es porque… bla, bla. ¡No, lo que nos pasa es lo que nos pasa! Y si no bajamos la curva, vamos directo al paredón”, concluyó el empresario.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios