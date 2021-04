Artistas reiteraron su pedido de trabajo: “pedimos que nos permitan tocar en lugares cerrados”

Compartir esta noticia:











Desde la Unión Pampeana de Artistas reiteraron su pedido para que músicos locales puedan tocar en espacios cerrados. Afirmaron que la propuesta de Provincia es insuficiente y adelantaron que mañana se reunirán con Pablo Ferrero, secretario de Cultura de la comuna santarroseña.

Iván González, de la Unioń Pampeana de Artistas, fue una de las personas que se manifestó esta mañana, en la Plaza San Martín y reiteró el pedido de volver a trabajar.

“Pedimos que nos permitan volver a trabajar, siempre y cuando las condiciones sean óptimas para nosotros, los artistas, el público y respetando las normas sanitarias”, dijo a Plan B.

González recordó que desde hace un año que no pueden trabajar. “Esta situación afecta a unas 150 personas, según nuestro grupo de WhatsApp. La habilitación del Medasur (anunciada por Provincia), no nos sirve, ya que el mismo circuito de artistas, nos lleva a que lo podamos utilizar una vez al año”, explicó.

“Esto no es rentable para nosotros. La solución es sentarnos a trabajar en conjunto con las partes involucradas, no queremos nada de manera unilateral. Deben participar Epidemiología, municipalidad, gobierno provincial y los representantes de los artistas, para elaborar un protocolo coherente y razonable y darle la seguridad al gobierno que vamos a hacer bien las cosas”, enfatizó González.

Consultado sobre la llegada del invierno y la posibilidad de trabajar en espacios abiertos, González dijo que era una complicación. “Imaginate que en un mes no vas a poder estar tocando afuera. Por eso, pedimos que nos permitan trabajar adentro, con menos capacidad de gente si es necesario”.

“Nosotros estamos elaborando un protocolo que le vamos a presentar mañana a Pablo Ferrero, que nos llamó voluntariamente. Nosotros elevamos notas al intendente, al Concejo Deliberante, al vicegobernador Mariano Fernández, de la Cámara de Diputados y al gobernador de La Pampa. Pedimos audiencia y no tuvimos respuestas. Sí tuvimos un llamado de Pablo Ferrero (Secretario de Cultura de la Municipalidad de Santa Rosa) que nos invitó a reunirnos y aceptamos esta reunión”.

“Pero no creemos que esta Secretaría sea específica para este tema, queremos llegar a otras instancias”, agregó.

Consultado sobre su situación, González afirmó que se quedó sin trabajo. “He sido docente de guitarra y otro montón de oficios. Pero si no fuera por la mano de muchas personas, no hubiera podido sobrevivir. Desde el Gobierno Provincial, la Secretaría de Cultura o la Municipalidad, no tuve ninguna ayuda”, cerró González.

