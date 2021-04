Lo llamaron para hacer un flete y estaban robando

Compartir esta noticia:











El delegado regional del Sindicato Único de Fleteros de la República Argentina, Hugo Díaz Loto, contó que estuvo demorado tres horas porque fue hacer una mudanza y los que lo contrataron estaban robando. No se enteró del acto delictivo hasta que a las horas la policía le informó.

A través de las redes sociales contó que “Estuve demorado tres horas por unos forros que me llamaron para hacer la mudanza y estaban robando la casa, momento de mierda por gente de mierda y por querer trabajar”.









Loto, le relató a Plan B que: “fui hacer un flete donde lleve una heladera de una casa a otra y después me dijo el que me contrato que iba a comprar el lavarropa también y si podía hacer otro viaje, yo acepté”.

“A las horas después, mientras estaba en la calle, la policía se me acercó y me consultó si estaba haciendo fletes y ahí me informaron del robo”.

Destacó que el personal de la seccional Tercera: “se portó muy bien, entendieron que no era cómplice”.

Loto dijo que esta situación se está convirtiendo en algo normal: “roban un departamento y llaman a un fletero. Es más a un compañero le secuestraron hace 20 días la camioneta porque le pasó lo mismo que a mí”.

Recordó que “el año pasado presente proyecto a varios diputados y al propio secretario de Trabajo para la regularización de la actividad para dar garantías y derechos tanto a los compañeros fleteros como a la sociedad”.

