Bertone ofreció una ayuda a empleados del hotel y adelantó que lo reabrirá cuanto antes

Uno de los propietarios del Hotel Calfucurá adelantó que piensan reabrir “cuanto antes”. Respecto del conflicto con la Unión de Trabajadores del Turismo Hoteleros y Gastronómicos dijo que “no tienen nada que reclamar porque cumplimos con todo”.









Luis Bertone contó que tras la reunión con los trabajadores y el sindicato, llegaron a un acuerdo para ayudar a quienes no trabajaron durante la pandemia pero aclaró que “después de una hora y media quedamos en una posición muy favorable para concretar un acuerdo y una ayuda, Del reclamo que hace el sindicato no hay nada que permita algún tipo de concesión del hotel, los acuerdos están muy claros y los cumplimos en todo. El reclamo contra el Calfucurá no tiene lugar, si el sindicato no está de acuerdo, no tendría que venir a reclamar, sino que tendría que ir al sindicato de gastronómicos de Buenos Aires”, señaló el empresario al periodista Daniel Lucchelli,

Agregó que “zanjada esta diferencia, que me parece que la entendieron, de motu propio y con mis socios del hotel, les ofrecimos una ayuda a quienes no han podido trabajar en otras actividades”, dijo.

“Hay algunos mayores que no pudieron trabajar y otros que en su momento los convocamos, no fueron porque, así nos dijo uno de ellos, estaba trabajando en otra actividad y no les convenía volver al hotel porque perdía plata”, indicó.

“Nos van a pasar una lista de la gente que necesita y realmente la ha pasado mal y el hotel hará un aporte para los que necesitan”, dijeron.

Apertura

El empresario adelantó que “estamos pensando en abrir el hotel, pero tenemos la disputa con la municipalidad por una escalera. Aparentemente habrían cedido en este pedido, pero todavía no lo tenemos por escrito”.

“La idea es presentar los planos nuevos con algunas modificaciones de seguridad en el orden de lo posible, que no es una escalera nueva. La idea es conseguir esa habilitación provisoria, poner a todo el mundo a trabajar y reabrir las puertas del hotel Clafucurá”, cerró.

