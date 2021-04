“Hemos recuperado 15 millones de pesos que no se habían reclamado y seguros que se pagaban de más”

Compartir esta noticia:











El intendente de Santa Rosa aseguró que se está saneando la situación financiera de la municipalidad, eliminado gastos superfluos. Evaluó la situación actual y afirmó que se percibe una reactivación económica en la ciudad.

El intendente de Santa Rosa, Luciano di Nápoli se refirió a la recaudación municipal y afirmó que se ha sostenido en niveles históricos. “Estamos haciendo un seguimiento a las personas con mayor poder adquisitivo, que pueden pagar y no lo han hecho. A partir de esas intimaciones, hemos obtenido buenos resultado y estamos bien, en términos históricos. Podemos decir que la municipalidad está equilibrada en términos financieros”, dijo.

“No sobra absolutamente nada, menos para hacer grandes obras, pero sí para hacer frente a gastos mensuales, como trabajadores y proveedores. Hay mucho por crecer, pero se está haciendo muy buen trabajo en la Secretaría de Hacienda. Se ha recuperado dinero que se gastaba de gusto, en seguros que no correspondían pagar y recuperamos dinero de las ART. Había reclamos que había hecho la municipalidad y se recuperaron 15 millones de pesos, dinero que le correspondía cobrar a la municipalidad y no se había cobrado. También seguros que se pagaban y no correspondían, como por ejemplo, la municipalidad aseguraba a presidentes de comisiones vecinales, con mandatos vencidos, desde hace años y estamos recuperando ese dinero”.

En este marco, di Nápoli afirmó que se está armando un nuevo sistema de Compras en la comuna, para darle mayor transparencia, pero en la actualidad conviven los dos sistemas. “Esto lleva tiempo y nos va a permitir ahorrando otras cuestiones, ahorrando dinero que se puede poner en una plaza, en un parque, en contratar a alguien. Y además, tenemos un gran acompañamiento del gobierno provincial en grandes obras, que también es actividad económica: vemos a las empresas constructoras que se mueven y eso genera mano de obra y consumo interno”.

El jefe comunal también refirió a los últimos datos del INDEC sobre la pobreza y afirmó que es necesario pensar en las causas que determinaron estos números. “Son datos muy graves y allí es donde uno habla de los proyectos políticos y en lo que tiene que pasar en el país, en el esfuerzo que está haciendo el Presidente para tratar de desmarañanar esta locura en la que nos metieron, sobre todo con el endeudamiento público”, dijo en declaraciones radiales.

“La principal responsabilidad es política y por eso apoyamos al Gobernador y al Presidente para que se resuelva esta situación. Luego buscamos herramientas cotidianas para tratar de ir paliando y sostener a los sectores sociales. Estamos haciendo un gran esfuerzo en la cuestión social y hemos largado proyectos productivos en la ciudad, para ir tratando de sostener el nivel de consumo y que la gente pueda acceder a una canasta básica”, afirmó di Nápoli respecto a los programas implementados como Precio Justo y la Escuela Hortícola.

“Además, estamos hablando mucho con los industriales de la ciudad. Estoy participando de las reuniones en el Parque Industrial y me interesa desarrollar la ciudad desde ese lugar. Hay un gran esfuerzo de parte de las pymes e industriales, pero tiene que normalizarse cierto nivel económico, para volver a generar oportunidades”, precisó a periodistas de la FM Radio Noticias.

En este marco, di Nápoli destacó las políticas provinciales que apoyan a la producción y generando inversiones desde el Banco de La Pampa. “Veo con cierta simpatía que se está empezando a mover la economía nacional, una reactivación económica de a poco, pero hasta que no resolvamos el tema del endeudamiento externo, tenemos una espada de Damocles en el cuello y así estamos”.

Por otra parte, di Nápoli destacó el trabajo de la Oficina de Empleo que ha generado más de 50 personas al mercado laboral. “Aportamos a las empresas privadas esta herramienta y seguiremos haciéndolos, con distintos programas. La Oficina de Empleo funciona y lo seguirá haciendo, siempre y cuando la actividad económica se siga regenerando”.

