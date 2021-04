Juan Grabois: “Alberto debería ser más firme en la disputa de intereses que hay en la Argentina”

Compartir esta noticia:











El dirigente de la CTEP fue crítico con el gobierno de Fernández. “Crece la decepción en un sector del pueblo”, opinó y advirtió: “enfrente hay una oposición a la que lo única que le importa es construir las condiciones para que el empresariado amigote de ellos y algunos sectores financieros vuelvan a llenarse los bolsillos”.

El dirigente de la CTEP, Juan Grabois, trazó un crítico diagnóstico sobre la política económica y social del Gobierno. Según Grabois, el presidente Alberto Fernández prometió arrancar por los que menos tienen y no cumplió con ese objetivo. «No se entiende cuál es la estrategia para salir de esta situación catastrófica en la que nos encontramos», le dijo Grabois a Mauro Viale, por Radio Rivadavia.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

El dirigente social, cercano al Papa Francisco, consideró que el gobierno no hizo «todo lo posible» para evitar las «catastróficas» cifras socioeconómicas. Según la última medición del Indec, un 42 por ciento de los argentinos es pobre. En este sentido, Grabois analizó que «va creciendo la decepción en un sector de nuestro pueblo».

«Hoy hay dos puntos urgentes: la crisis sanitaria y la socioeconómica. En la crisis sanitaria pareciera haber un camino con sus problemas, sus conflictos, sus imperfecciones, no pasa lo mismo con la crisis socioeconómica. No está claro cuál es el camino o el rumbo que marca el Gobierno. No se entiende cuál es la estrategia para salir de esta situación catastrófica en la que nos encontramos», se explayó Grabois durante la entrevista.

Grabois recordó que el objetivo del Frente de Todos «fue derrotar a Macri, a una política neoliberal, criminal, endeudadora, empobrecedora, degradadora de las instituciones y corrupta», y señaló: «La arquitecta de esa unidad fue Cristina (Kirchner)».

Para el dirigente social, «después hubo un segundo momento que fue construir un gobierno de coalición donde el planteo con el que nos interpeló el presidente fue empezar por los últimos para llegar a todos y muchos compañeros se sumaron con mucho entusiasmo», detalló.

«Nosotros vemos cómo va creciendo la decepción en un sector de nuestro pueblo. Ése es mi estado anímico en este momento», sostuvo Grabois sobre el rumbo del Gobierno. Y analizó que si bien cree que Alberto Fernández «es una persona con buen corazón y buenas intenciones», debería «ser más firme con algunas cosas», detalló Perfil.

«Debería ser más firme en la disputa de intereses que existe en la Argentina. Acá no hay un problema de falta de diálogo, hay un problema de intereses», aseguró.

Con la cuestión de la formación de precios, dijo Grabois, el gobierno «es débil». «Con la negociación de la deuda externa tiene una posición equivocada. No está negociando contra un acreedor más, sino contra uno de los autores de una gigantesca estafa contra el pueblo argentino», señaló.

Y concluyó: «Enfrente del Frente de Todos hay una oposición mugrosa a la que lo única que le importa es construir las condiciones para que el empresariado amigote de ellos y algunos sectores financieros vuelvan a llenarse los bolsillos, y aprovechan nuestras contradicciones para avanzar».

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios