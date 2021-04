Compartir esta noticia:













El gobernador pampeano, Sergio Ziliotto, reafirmó que Mendoza larga el agua de rehúso para La Pampa y dijo que los dichos del exgobernador Alfredo Cornejo sobre la separación de la provincia andina del país, son «ideas trasnochadas» que no merecen análisis.









En el marco del acto por Malvinas, Ziliotto fue consultado por el conflicto que mantiene La Pampa con Mendoza por el río Atuel, y dijo que “el agua que está entrando es el agua que le sobra a los mendocinos y no porque estén cumpliendo alguna parte de la sentencia de la Corte Suprema, seguramente es agua que o es de rehúso o no cumple con la normativa que tiene que cumplir para ingreso a la provincia de La Pampa».

Sobre los dichos del exgobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, quien manifestó que «Mendoza tiene todo como para vivir en un país aparte», el gobernador de La Pampa expresó: «Respecto a la idea trasnochada de algunos dirigentes, no involucremos a todos los mendocinos, yo no creo que haya un mendocino que quiera jugar a la política con el hecho de dejar de ser argentino… la verdad, son cuestiones que no tendrían que ser analizadas sinceramente, pero bueno, en Argentina necesitamos debatir otros temas más profundos que eso, a ver cómo colaboran para sacar el país adelante”.

Ciclo lectivo

Ziliotto habló además del inicio del ciclo lectivo: “desde el punto de vista sanitario con un gran esfuerzo por parte de toda la comunidad educativa, hemos tenido episodios, como en todas las actividades, la escuela es parte de la sociedad, parte de la vida normal, seguramente puede haber episodios pero cuando los hay se disparan los protocolos y se aísla lo que corresponde y sigue la actividad”, señaló.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios