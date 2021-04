Salud destacó el ritmo de vacunación y priorizará aplicación de la primera dosis

Compartir esta noticia:











Desde la cartera de Salud se instó a incrementar las medidas preventivas fundamentalmente en los casos de viajes interprovinciales y regreso a la Provincia.

En diálogo con la Agencia Provincial de Noticias, el ministro de Salud, Mario Rubén Kohan y la directora de Epidemiología, Ana Bertone, brindaron un detallado panorama de la situación epidemiológica de La Pampa.

El nivel de inoculaciones en relación con las dosis recibidas, coloca a la provincia de La Pampa dentro de los rangos superiores de las provincias que mejor trabajo realizaron. Además, recientemente definió –en línea con Nación- priorizar la aplicación de la primera dosis. Pero el trabajo realizado por Salud Pública no se limita exclusivamente ahora, a la vigilancia de las estadísticas sino que, además, se enfoca en reiterar la necesidad de que la población continúe aplicando las medidas preventivas que fueron, son y serán la base de ataque al virus, máxime cuando los informes públicos dan cuenta de la inminencia de tránsito de una segunda oleada.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

“Lo primero que queremos destacar es que La Pampa está con un cronograma de vacunación sostenido desde el inicio de la campaña en diciembre, ahora incrementamos el ritmo de vacunación, hemos bajado la edad a los 60 años, pero esto no quiere decir que vamos a vacunar a todos los ciudadanos de 60 años, pero sí que estamos aumentando el número de gente vacunada”, expresó el ministro Kohan

Aclarando que el criterio aplicado se basa en el riesgo de patologías preexistentes en las personas, Kohan, sostuvo que las inoculaciones se partieron de ciudadanos con edades de 100 a 60, “venimos en forma decreciente, primero destacamos como principal factor de riesgo la edad, luego le sumamos las comorbilidades que aumentan el riesgo de mortalidad por la enfermedad. Por ejemplo la obesidad, que ha sido un factor determinante, multiplica por 10 la mortalidad de la enfermedad, la enfermedad tumoral, aquellas que generen cuadros de inmunocompromiso, le sumamos insuficiencias cardíacas, respiratorias, renales, severas, que son los factores más impactantes en la mortalidad de la enfermedad”.

El titular de la cartera de Salud hizo hincapié en el ritmo con que se viene vacunando, “estamos entre las primeras del país, se aplicaron 40.800 dosis, 34.240 primeras dosis, esto nos ubica en el segundo lugar a nivel nacional, pero si hacemos el corte de 80 años para arriba, somos primeros seguro, privilegiamos la edad, privilegiamos las comorbilidades que aumentan la mortalidad, lo hicimos a una velocidad muy buena y lo vamos a seguir haciendo. Si disponemos stock de vacunas como pensamos que vamos a tener, no vamos a detener la marcha ni en Semana Santa, ni sábado, ni domingo, nunca, vamos a seguir vacunando todo el tiempo”.

Aclarando que este fin de semana se trabajará a nivel provincial muy fuertemente en la estrategia de vacunación y en detección temprana de casos, Mario Kohan frente a la inminente llegada de más vacunas expresó , “la información es que están llegando dosis, soy razonablemente optimista en cuanto a eso y es alentador ver el trabajo del personal de vacunación, es realmente maravilloso, tienen un compromiso y una voluntad de trabajo excelente, no paran, es fantástico observar su desempeño y me siento muy orgulloso de tener a esa gente en el Ministerio trabajando con nosotros. El personal de Epidemiología igual, llevamos más de un año de pandemia, y parece que hubiera empezado hace una semana, el sacrificio con el que trabajó toda la Dirección de Epidemiología, en la primera etapa, fue el estandarte de Salud y merecen ese reconocimiento”.

Inversiones en Salud

Otro punto abordado fue la gran inversión del Gobierno provincial para descentralizar la vacunación y llegar a mucha más gente en territorio: “el Gobierno de la provincia de La Pampa hizo un trabajo que ojalá pudieran haber hecho todos, nos permite que toda la Provincia pueda receptar cualquier plataforma de vacuna, trasladarla a cualquier punto del territorio y aplicarla a todos los ciudadanos que correspondan. Esto lo hizo el Gobierno, hoy contamos con todo lo que se necesita, podemos llegar con una conservadora independientemente de la plataforma y necesidad de conservación, pero tenemos tres vehículos preparados, con conversores que hacen que se alimente un freezer, adonde van las vacunas, y llegar a cualquier punto de la geografía pampeana, y como si eso fuera poco se le puso a esos vehículos baterías por si existen desperfectos y sostener el cuidado de la vacuna por 12 horas, hemos cubierto razonablemente todas estas cuestiones”.

“El plan de vacunación al día de hoy dio resultado, la cantidad de internados disminuyó sustancialmente, como así también los casos graves en terapia intensiva”, continuó Kohan, quien hizo un párrafo aparte sobre las nuevas cepas que ingresaron al país, “esto puede provocarnos un trastorno muy grave en el sistema de salud si aumenta sustancialmente el número de casos”.

Llamando a la sociedad que no se relaje a pesar de la vacuna y a continuar cumpliendo con todos los protocolos sanitarios y medidas preventivas tales como distanciamiento física, lavado frecuente de manos, uso correcto de barbijo o cubrebroca-naríz, ventilación de ambientes, etc, Kohan reiteró: “las personas que se vacunan pueden contraer la enfermedad, uno espera es que si la contraen sea menos severa y no solo la pueden contraer sino que la pueden transmitir, por lo tanto los cuidados personales siguen siendo el otro punto clave en el sostenimiento de una Provincia que hoy puede desarrollar toda su actividad económica y social de manera cuidada”.

Preocupado por la movilidad social del próximo fin de semana largo, el ministro explicó que muchos podrían concurrir a lugares donde circule alguna de las nuevas cepas del virus y que puedan, luego, ser introducidas a La Pampa, “estamos pidiendo, una vez más, a quienes regresen a la Provincia, que además de todos los cuidados que ya conocemos, no visiten a sus mayores al regreso, no vayan a ver a sus padres ni abuelos ni tíos, que se queden como mínimo entre 7 y 10 días minimizando su actividad social. Le pedimos a la gente que, ya que no puede evitar salir, por lo menos que cuando vuelva tenga cuidado”.

No obviar las consultas

Por su parte, la directora de Epidemiología calificó la situación actual como compleja por la llegada de la segunda ola, “se ve un aumento en el número de casos en el país, en algunas provincias, eso no va a ser ajeno a nosotros y siempre va a ser más grave cuanto menos cumplamos los protocolos o pautas de prevención. Una cosa muy importante es que, ante un mínimo síntoma, como resfrío, tos, dolor de garganta, fiebre, diarrea, vómito, que la gente consulte y no minimice los síntomas porque puede ser un COVID-19, que consulte, permanezca en aislamiento y evite las reuniones porque puede estar contagiando a personas que luego termina en terapia intensiva”.

Llamando a ser cautos con las medidas preventivas debido a las nuevas cepas, Bertone, se refirió a la priorización de vacunas con primeras dosis, “esto es llegar a la mayor cantidad de gente con una dosis, que tiene una efectividad de poder evitar casos graves de la enfermedad en el menor tiempo posible porque si pensamos en hacer esquemas completos vamos a tener menos cantidad de gente con protección”.

La priorización de la primera dosis es para todas las vacunas circulantes, en tanto, la segunda dosis se posterga, “la más estudiada hasta el momento es la Oxford AstraZeneca, donde se demostró que a las 12 semanas es mejor que aplicarla a los 21 o 28 días”, retomó el ministro de Salud, quien contó la experiencia de Inglaterra, donde el director del programa de vacunación publicó, y habló con la ministra de Salud de la Nación, que lograron bajar las hospitalizaciones y muertes en un 90% con la primera dosis, “no es un dato como para obviar, esto genera confianza y mayor importancia a colocar la primera dosis y por eso el objetivo de la provincia de La Pampa”.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios