Denuncian al SEMPRE por negar una operación: “Sugerimos que antes consulte a otro centro”

Compartir esta noticia:











El gerente general del SEMPRE, José Giacobbe, informó que garantizarán la cobertura medica a la mujer que denunció a la obra social por no autorizar una operación. Señaló que le piden que se haga una consulta en otro centro “y si coincide con realizar la cirugía será porque no hay otra alternativa”.









María Elena se venía tratando desde 2018 en la Fundación Favaloro pero el 21 de marzo el SEMPRE le negó la intervención quirúrgica. Tiene una polineuropatía y no puede caminar.



La operación iba hacer el 26 de marzo, pero según ella el 21 de marzo un auditor externo que vive en Buenos Aires se la negó porque dijo que podía hacerlo en La Pampa: “es raro, el SEMPRE me autorizó el tratamiento en la Fundación Favaloro, que sabían que iba a terminar en una operación, y ahora me la niegan”.

Frente a esta situación el gerente del Sempre, José Giacobbe, habló con el programa Las Dos Verdades que transmite de lunes a viernes entre las 17 y las 19 horas, Radio Mitre Santa Rosa, sobre el problema que tiene la mujer: “ella tiene una patología de base problema diabético y lo que notamos es que en Favaloro no estaba evolucionando favorablemente su tratamiento en su patología de base, que desencadena en estos problemas de traumatología, pero en realidad su origen es la parte diabética”.

-¿Le dijeron eso a ella?

-A ella se le informó, la llamó el auditor de la obra social porque esto surgió la semana pasada y el auditor lo consultó con el resto de los auditores y con la generencia general y se consensuó si la evolución no era favorable era aconsejable sugerirle a la afiliada una interconsulta con un centro especializado en su patología de base.

Agregó que “tenemos el registro de la llamada y esto le explicó el auditor. La afiliada dijo que lo iba a evaluar y nosotros nos encontramos con esto que salió públicamente”.

Continuó expresan do que “Lo que se le dijo previo a la cirugía es que no estamos de acuerdo que siga con este tipo de tratamiento, ya que vemos que en dos años y medio no hubo una evolución favorable, lo más lógico es sugerirle una interconsulta con otro centro especializado en diabetes y que si este centro de distinta complejidad coincide con la cirugía será porque no hay otra alternativa”.

Aclaró que en una primera instancia “se le dijo de hacer acá la operación, pero después de ver la evolución que fue el 24, se le dijo que nosotros le sugeríamos una interconsulta porque la evolución no era favorable”.

Finalmente expresó que la situación se puede deber a un malentendido: “Nosotros pensamos en la salud de la afiliada y no tiene que ver con una cuestión económica”.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios