Joaquín Llanos campeón del Abierto de Ajedrez de Verano

Compartir esta noticia:











El joven ajedrecista de Toay, Joaquín Isaías Llanos, ganó la penúltima fecha del Abierto de Ajedrez de Verano y se quedó con el torneo 1 ronda antes de su finalización.









En la anteúltima jornada del torneo de Ajedrez del Club El Círculo, Joaquín Llanos se coronó campeón al vencer a su rival Hugo Tarancón. Con el triunfo, el joven ajedrecista sigue con el puntaje ideal de 6 unidades.

Lo siguen Tomás Lescano que venció en una rápida partida a Anselmo Carrica y Kevin García que hizo lo propio con Mauro Llanos.

La partida más rápida en su conclusión fue la disputada entre Juan Rossi y Edgardo Cabezón, con triunfo del primero.

Mientras que Antonio Fernández dejó en el camino a Marcelo López, Nelson Flores hacía lo propio con Mario Ponce.

Con estos resultados y con el campeón ya consagrado, las posiciones quedaron de esta manera:

1º Joaquín Llanos 6 puntos; 2º Kevin García y Tomás Lescano 4 pts.; 4º Juan Rossi y Hugo Tarancón 3,5 pts.; 6º Mauro Llanos, Anselmo Carrica y Antonio Fernández 3 puntos; 9º Nelson Flores 2,5 puntos; 10º Edgardo Cabezón 2 puntos; 11º Mario Ponce y Marcelo López 1,5 pts.-

La próxima fecha se disputará el lunes 29 de marzo y observará los siguientes encuentros:

Llanos vs. García; Rossi vs. Lescano; M. Llanos vs. Tarancón; Carrica vs. Flores; Cabezón vs. Fernández; Ponce vs. López.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios