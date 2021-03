El domingo, de 7 a 13 horas, corte de luz en 25 de Mayo, Puelén, Chos Malal y Catriel

Compartir esta noticia:











La Administración Provincial de Energía de la Secretaría de Energía y Minería anticipó que el próximo domingo 28 de marzo de 2021 se llevará a cabo un corte en el servicio eléctrico en las localidades de 25 de Mayo, Puelén, Chos Malal y Catriel (Río Negro).

El día domingo 28 de marzo de 2021 en el horario de 7 a 13, a solicitud de la empresa de transporte eléctrico Transcomahue, se realizará un fuera de servicio de la línea de alta tensión de 132 kV Medanito – Divisaderos para realizar tareas de mantenimiento anual sobre la misma.

La salida de servicio de esta línea implica el fuera de servicio total de la estación transformadora 132/33/13,2 kV Los Divisaderos, produciendo un corte de servicio a las localidades de 25 de Mayo, Puelén, Chos Malal y Catriel (RN). En las localidades de Santa Isabel, Algarrobo del Águila y La Humada se procederá a generar energía por medio de grupos electrógenos de emergencia para abastecer a los usuarios prioritarios como centros de salud y dependencias públicas.

Por su parte la Administración Provincial de Energía (APE), haciendo uso de este fuera de servicio para evitar futuros cortes, procederá a realizar una serie de tareas de mantenimiento como la puesta en servicio de nuevo seccionador de barra de 132 kV salida Casa de Piedra en ET Divisaderos, reemplazo de soporte sostén en línea doble terna de 33/13,2 kV Divisaderos – El Sauzal; reemplazo de aislación y reparación de cable dañado en entrada de línea SET El Sauzal; mantenimiento sobre sistema de energía ininterrumpida y control de alarmas de interruptores en ET Divisaderos y el restablecimiento de teleseñalizaciones y ensayo de sincronismo en ET Divisaderos.

Por último, la empresa EDERSA realizará mantenimiento sobre la línea de 33 kV Divisaderos – Catriel en el mismo horario del corte. En caso de que los trabajos previstos por todas las empresas involucradas fueran finalizados antes de lo previsto se procederá a la reposición del servicio de inmediato.

