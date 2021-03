Con funciones en General Pico y Toay finaliza el Ciclo de Teatro a Cielo Abierto

Compartir esta noticia:











Este fin de de semana culmina el Ciclo de Teatro A Cielo Abierto que organizan conjuntamente la Asociación de Trabajadores del Teatro Pampeano (ATTP), el Instituto Nacional del Teatro (INT) } y nueve Municipios de la provincia de La Pampa.

El evento ha permitido la reactivación de la actividad teatral en la provincia devolviendo a los artistas, técnicos y demás hacedores culturales de este arte, su fuentes dignas de trabajo. LAs funciones han garantizado en todas las localidades el cuidado de la salud de la población mediante la aplicación de protocolos. Las funciones que cierran el Ciclo se desarrollarán en las localidades de General Pico y Toay.

GENERAL PICO

SÁBADO 27 – FRAGMENTOS DE UN PIANISTA VIOLENTO – 20:30 HS

Apta para todo público.

La vida de dos mujeres se centra en observar la cotidianeidad de sus vecinos a través de la ventana, un matrimonio conformado por el pianista y su mujer.

Los actos de violencia sistemática que ejerce el pianista sobre su mujer, modificará el destino de las vecinas, anulando sus identidades y potenciando lo que subyace en ellas, transfigurándolas por momentos y extrapolando el vínculo en otros tantos.

Ellas reflejan posturas opuestas,no solamente sobre lo percibido en lo que observan, sino también sobre la construcción de pensamiento relacionada con el papel de la mujer, del hombre y de la sociedad dentro del marco de violencia de género.

Lugar: Campito Centenario

Dramaturgia: Dario Bonheur. Dirección: Norberto Tojo. Actúan: Norma Torta y Marisa García

DOMINGO 28 – LAS QUIETUDES RESPLANDECEN SU DESEO – 20.30 HS

Drama. Para mayores de 18 años.

Esta obra nos muestra a dos cadáveres en un mausoleo. Ana y Flor son hermanas, hijas de un estanciero del interior del país. La muerte las encontró en la

adolescencia, con la revolución hormonal y las ansias de vida propias de la edad. Dado lo drástico de sus circunstancias, se encuentran en una suerte de

continuo limbo, que no es ni vida ni muerte, sino la resistencia al olvido. Ellas viven un tiempo cíclico. No se sabe cuánto hace de su deceso, pero los días están marcados con una rutina repetida que se señala con la aparición y la desaparición de la luna. Lo que construyen en esos fragmentos temporales son solo recuerdos, los momentos vividos, los sueños frustrados, las aventuras juveniles. El comienzo y el final parecieran no diferenciarse, porque sabemos que, como Vladimir y Estragon, todo lo que sucede en ese “entre”, no modifica el desenlace. Las circunstancias iniciales serán las mismas que las finales y probablemente será así ad infinitum, aunque nosotros, espectadores, solo veamos un fragmento del tiempo de ellas.

Lugar: Campito Centenario

Dramaturgia: Carlos Correa. Dirección: Sabrina Gilardenghi. Actúan: Marcela Sanz Marcela Ombroni Leticia D´Amico Joquina Tobal

En General Pico las entradas para las funciones se reservan a los números 329300 y 329301, de lunes a viernes de 7 a 13:30 hs. En esta oportunidad las funciones se realizarán en el Auditorio Médano.

TOAY

DOMINGO 28 – FLORES ARRANCADAS A LA NIEBLA – 2OH

Comedia Dramática – Para mayores de 16 años.

¿Escapar de una guerra que no comenzaron, en algún tiempo… pasado? Ser desterradas y empezar de nuevo una vida sin lugar, en un tiempo sin tiempo. Dos historias distintas, dos flores arrancadas de su tierra, dos mujeres esperando un tren que no llega, una vida que se fue y un presente sin futuro. Y, sobre todo, la necesidad de compartir ese desamparo.

Dramaturgia: Arístitdes Vargas. Dirección: Alejandro Arias. Actúan: Cecilia Arribas y Claudia Gorrochategui

La función se realizará en el Andén de la Estación del Museo del Pueblo (Calle 3 de febrero). Las reservas se realizan escribiendo por whatsapp al 2954 643489.

TALLER EN LA ATTP

DOMINGO 28 – TALLER DE ENTRENAMIENTO EXPRESIVO Y CREACIÓN COLECTIVA DESDE EL TEATRO ESPONTÁNEO

La propuesta consiste en un encuentro desde las 14.30 a las 17.39 hs. donde a través de propuestas lúdicas y ejercicios dramáticos grupales, los y las participantes se acercarán al universo del Teatro Espontáneo, al ritual del momento, compartiendo historias, así como sus posibilidades de despliegue desde distintas formas de representación y devolución escénica- Pero, sobre todo, se entrenará el trabajo sensible, el compromiso consigo mismas/os y con la/el otra/o, que implica trabajar con nuestro cuerpo, sensaciones, al mismo tiempo que se pone la vida en escena.

El espacio estará coordinado por Ana Otto y Ariel Migliorelli. Ana Otto es actriz, psicodramatista y coordinadora de grupos terapéuticos, educativos y artísticos y Migliorelli es músico, compositor, docente, productor y diseñador sonoro vinculado a la improvisación escénica y al teatro espontáneo desde hace 11 años. Ambos son parte del grupo Nómades, que surgió en 2015 como un proyecto de creación y trabajo entre artistas del Teatro Espontáneo.

Los cupos son limitados y la inscripción se realiza comunicándose por WhatsApp al celular de la ATTP (2954-447253).

