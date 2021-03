Déficit previsional: Aprueban el convenio para que La Pampa perciba los fondos adeudados por ANSES

Compartir esta noticia:











Este jueves, la Legislatura Provincial aprobó por unanimidad el proyecto del Poder Ejecutivo por el que se aprueba el Convenio Bilateral de Financiación entre ANSES y La Pampa.









Se trata de la creación del Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados, por el cual se determina un valor provisorio de $1.231.248.624,83 en concepto de financiamiento del déficit del Sistema Previsional de la Provincia para el ejercicio 2018.

En el marco del convenio con la Provincia, ANSES transfirió en concepto de anticipo la suma de $ 347.154.348 y se comprometió a abonar el resto en 6 cuotas mensuales. Pero el desembolso estaba supeditado a la aprobación de la Cámara de Diputados.

Desde el oficialismo, Martin Balsa explicó que “la aprobación de este convenio implica que se pague la segunda cuota» y consideró que el proyecto «viene a fortalecer las arcas de este gobierno”.

Por el bloque radical, el diputado Mauricio Agón dijo que “es dinero que Anses le debe a la provincia y en buena hora que le sea reintegrado. Entendemos igualmente que es insuficiente el monto, pero teniendo en cuenta que es necesario, vamos a aprobar este convenio”.

En cambio, para aprobar el proyecto del Ejecutivo provincial por el que se establece el Convenio de Refinanciación de Pasivos acordado con ANSES, el oficialismo sumo a sus 18 votos los del diputado Juan Brindesi del Movimiento Productivo Pampeano y de la diputada Sandra Fonseca de Comunidad Organizada. El mismo fue rechazado por la UCR y Propuesta Federal.

Para fundamentar el pedido de aprobación, el diputado Roberto Robledo, aseguró que “de no obtener la aprobación, la provincia deberá desembolsar 885 millones de pesos, lo que agravaría la cuestión económica. Si hay algo en lo que nuestra provincia se destaca, es en su prolijidad de las finanzas públicas, sin recurrir a deudas. Parte de esta responsabilidad es por haber sido inteligente cuando la situación lo requiere. Esta ley significa tomar un decisión inteligente, para las arcas provinciales que tanto ha sido castigada por la pandemia y por otros vaivenes de la economía”.

Por su parte, el diputado de la UCR, Mauricio Agón explicó el voto negativo: “Hago una comparación con el proyecto anterior. Lo que pregunto es por qué cuando debemos dinero pagamos intereses y cuando es al revés no recibimos con intereses. En ningún momento digo que la provincia sí o sí tenga que pagar esta deuda, lo que sí digo es que puede hacerse de forma más beneficiosa. No acompañamos porque entendemos que no beneficia a la provincia de la forma que está acordado el convenio de refinanciación. No voy a coincidir de que este monto desfinancia o no a la provincia”.

Para acompañar, Brindesi expresó que “la coyuntura afecta la recaudación, en este contexto la provincia ha buscado mejorar la situación. Por todo esto, es necesario una refinanciación”.

Desde Propuesta Federal y, para fundamentar el no acompañamiento del proyecto, Martín Ardohain aclaró que “no decimos que La Pampa deba desembolsar 885 millones de pesos, pero sí la provincia debería poner más énfasis en cobrar esta deuda, como se hizo en el gobierno anterior yendo a la Corte Suprema”.

