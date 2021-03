El Campo Popular pidió la apertura de los archivos del terrorismo de estado

Compartir esta noticia:











Esta tarde organizaciones sociales, sindicales, partidarias y el Movimiento Popular Pampeano por los Derechos Humanos hicieron el tradicional acto de repudio al terrorismo de estado en la Plaza San Martín de Santa Rosa.









Durante el acto, desde el Movimiento Popular Pampeano por los Derechos Humanos destacaron que “A 45 años de la dictadura cívico, militar, eclesiástica, empresarial y judicial, y luego de haber transitado un año de esta pandemia que sigue confinando a la reclusión sanitaria, a un año de ausencias obligadas en nuestras plazas, en nuestras calles, en nuestras rondas de la memoria, desde campo popular pampeano queremos manifestarnos con convicción levantando las banderas para no olvidar y no perdonar. Este 24 de marzo nos encuentra atravesando una enorme crisis civilizatoria a donde nos ha arrastrado funestamente el capitalismo, terrorismo corporativo a escala mundial”.

Destacaron que “Seguimos plantándonos cuando decimos que las condenas del 2019 en nuestra provincia fueron ejemplares, a pesar de que no fueron contempladas bajo el marco de Genocidio, como lo habían solicitado las querellas y de que al día de hoy no se están cumpliendo en cárcel común, ya que la institución Judicial retrasa el dictamen de dejar Firme el Fallo”.

“En esa etapa 14 represores fueron juzgados por delitos de Lesa Humanidad cometidos durante la última dictadura contra 240 víctimas. Los testimonios aportados por los sobrevivientes siguen demostrando que no fuimos una isla y que aquí también se ejecutó el plan sistemático de persecución, tortura y muerte como todo el país”.

“En ese contexto estamos a la puerta de un nuevo juicio pero no está confirmado si deberá sentarse en el banquillo Luis Baraldini, quien comandaba los operativos de la sub zona, porque sus defensores anteponen motivos de salud. En ese sentido las querellas ofrecieron peritos médicos pero por la pandemia no se realizaron los mismos, así estamos en la espera de que se confirme su juzgamiento. Además, solo fueron consideradas dos víctimas de abuso sexual, cuando fueron cientos los casos de este tipo de violencias que deberían entrar en el nuevo juicio al igual que los casos de la pata civil del terrorismo como lo es la AAA”.

“En La Pampa, las políticas de las fuerzas de seguridad policial aún se rigen por una norma jurídica de facto de la dictadura. El ejecutivo provincial hoy quiere reemplazarla con un proyecto de Ley de Seguridad Pública y Ciudadana, pero debemos estar alerta e insistir que lo verdaderamente necesario es un cambio de paradigma para pensar estas políticas bajo una perspectiva de derechos humanos y no de violencia”.

“En el 2020 fueron muchísimos los casos de violencia policial e institucional que tuvimos que denunciar y acompañar. Entonces, seguimos plantándonos cuando nos negamos a que los sectores más vulnerables tengamos que pagar la crisis. Estas violencias se descargan con más fuerza contra los trabajadorxs, las mujeres, la niñez, y las diversidades sexuales, y no podemos permitir que se profundicen las inequidades sociales”.

“Además, en nuestra provincia el capitalismo golpea más fuerte por la crisis habitacional, y el escaso acceso a la tierra. Vemos cotidianamente el surgimiento de nuevos asentamientos, donde la niñez crece con sus derechos humanos básicos vulnerados”.

Expresan que “Seguimos plantándonos cuando repudiamos el homenaje que la Cámara de Diputados de la provincia le realizó el año pasado a José Rucci, porque sabemos que fue uno de los cómplices del terrorismo de la triple A en el gobierno de Isabel Perón. Esa violencia iniciada antes del Golpe de Estado fue la que implantó el mismo modelo neoliberal que se aplica en la Argentina, bajo el endeudamiento del país y las presiones del FMI. Por eso nos plantamos cuando exigimos el No pago a la deuda externa, que debe ser auditada porque ha sido una estafa planificada por los diferentes gobiernos vende patrias”.

Entre los pedidos señalan que:

-Apertura de todos los archivos del terrorismo de estado desde el 74 al 83.

-Restitución ya de todas y todos los jóvenes, niñas y niños apropiados.

-cárcel común a los genocidas.

-urgente libertad a las presas y presos políticos.

– Justicia por el secuestro y desaparición de julio lópez.

-verdad y justicia por Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, Luciano Arruga, Facundo Astudillo Castro y demás muertes por la mano dura y el gatillo fácil en democracia.

-¡basta de femicidios y travesticidios! urgente declaración de la emergencia nacional en violencia de género.

-aborto legal, seguro y gratuito… que se cumpla ya

– por una salud pública, gratuita y de calidad, que la vacuna contra el covid 19 sea de acceso universal.

-desarticulación del aparato de espionaje para-estatal.

-reforma del sistema judicial por una justicia proba e independiente.

-no al pago de la deuda al FMI a costa del hambre del pueblo.

-nunca más golpes en américa latina. defendamos los procesos revolucionarios como los de Bolivia y Venezuela, y de los demás procesos soberanos que son los principales atacados por el imperialismo.

-no a la reinstalación de la doctrina de seguridad nacional, con la creación del enemigo interno para justificar el accionar represivo contra los que luchan para defender la tierra, la cultura y el ambiente.

Pinky Pumilla

Juan Carlos Pumilla, manifestó que este 24 de mayo “da la posibilidad de mirar hacia atrás y ver todo lo que hemos recorrido en estos 45 años y también esta la enorme chance de mirar hacia adelante y establecer todo lo que nos falta hacer”.

-¿Qué hace falta?

-Hablando de la realidad en nuestra provincia todavía nos falta descubrir a los autores de por lo menos 10 asesinatos en territorio provincial quienes fueron los promotores del saqueo a la UTN, al servicio provincial de salud, los que destruyeron el Instituto de Estudios Regionales, una destrucción que calo profundo en la identidad pampeana porque retraso el debate identitario y destruyo la reserva de memoria que habíamos acumulado hasta los 70.

También destacó que “hay un carnet de impunidad de quienes fueron cómplices civiles y artífices del golpe”.

-¿Por qué es tan difícil juzgar a los cómplices civiles?

-Nosotros que bregamos por la memoria lo que decimos es que no asistimos al triunfo de la memoria, asistimos a avance de la memoria sobre las sociedades del silencio y del olvido las cuales siguen operando en la sociedad pampeana. Este golpe no pudo ser articulado. sino fuera con la complicidad de fuerzas sociales y políticas que se juntaron en el Golpe y que le dieron protección ideológica y fáctica.

